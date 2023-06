EFRO Oost ondersteunt twee medische innovaties

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) heeft een tweetal medische innovatieprojecten geselecteerd, die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Het eerste project gaat over de inzet van AI bij het analyseren van de groei van een tumor. Het tweede project betreft het optimaliseren van de bevochtigingstechnologie bij beademing.

EFRO-project 1: AI en tumorgroei

Dit EFRO-project betreft een samenwerking tussen Aiosyn BV, Radboudumc en Pathologie-DNA BV. Het gaat om het ontwikkelen en testen van algoritmen om kankerdiagnostiek te verbeteren bij borst- en huidkanker. Als een patiënt een tumor heeft wordt er een stukje weefsel weggehaald, zodat de patholoog kan zien hoe ernstig de tumor is en kan bepalen welke behandeling nodig.

Omdat normaal gesproken één patholoog het weefsel bekijkt en de beoordeling complex is, zijn deze analyses nog niet objectief. Door een nieuw AI algoritme (Aiosyn Mitose) te ontwikkelen, komt een objectievere analyse en meer accurate diagnostiek in zicht. AI-gestuurde modellen zijn in de praktijk flexibeler dan de huidige vaak statische modellen. AI helpt in de praktijk artsen bijvoorbeeld ook al bij het opereren van vroege darmkanker. Ook het in kaart brengen van borstkankeruitzaaiingen kan met kunstmatige intelligentie dus snel verbeterd worden.

Dit nieuwe EFRO-project wil daar aan bijdragen én zorgt er ook voor dat de software van deze AI-gestuurde oplossing voldoet aan de meest recente EU-regelgeving uit 2022. Met het project Artificiële intelligentie voor Reproduceerbare Analyse van Tumorgroei (AIRAT) ontwikkelen de partners daarom de software tot een vernieuwend AI-concept, dat CE-gecertificeerd op de Europese markt kan worden verkocht. Ook vormt dit eerste product een belangrijke basis om via hetzelfde platform in de toekomst nog meer algoritmen te kunnen verkopen. Het consortium ontvangt voor deze ontwikkeling een subsidiebedrag van maximaal € 632.130. De totale kosten van het project zijn € 1.336.985.

EFRO-project 2: bevochtigingstechnologie

Het tweede gehonoreerde project draait om het verbeteren van de bevochtigingstechnologie bij patiënten die aan de beademing liggen. Het is daarbij met name belangrijk dat de lucht wordt bevochtigd en verwarmd om schade in de longen te voorkomen. De bestaande bevochtigingsapparatuur heeft nog een vrij beperkt bereik of is niet goed regelbaar. Een niet optimale bevochtiging kan gevolgen hebben voor een patiënt en kan zelfs leiden tot ernstige complicaties in de mond, keel en longen.

De partners in het project ‘Novel humidifier prototype development’ ontwikkelen een nieuwe bevochtigingstechnologie, die het mogelijk maakt om de luchtvochtigheid en temperatuur zeer nauwkeurig te regelen. Tevens is het mogelijk om tijdens de beademing tegelijkertijd medicatie toe te dienen. Het consortium bestaande uit Medspray Humidification (Enschede),Medspray Technology & Manufacturing (Enschede), People Creating Value (Enschede), Unitron InnoTech (Ijzendijke) ontvangt een subsidiebedrag van maximaal € 749.900. De totale kosten bedragen € 1.626.480