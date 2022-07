Technologie kan depressieve jongeren helpen

Geestelijke gezondheidsproblemen komen bij Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar veel voor. Zeker 13 tot 25% ervaart depressieve gevoelens of angst. Dit heeft langdurige en ernstige negatieve effecten en leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Door wachtlijsten komt behandeling vaak te laat en er is nog weinig aandacht voor preventie. Een systematische verandering van ons gezondheidssysteem hard nodig. Maar hoe? Want adequate kennis ontbreekt. Met het gehonoreerde onderzoek wordt systematisch bekeken hoe technologie zoals eHealth en apps jongeren structureel kunnen ondersteunen bij mentale problemen.

Opmars eHealth

Op het gebied van gezondheid in breedste zin zijn er al honderdduizenden apps beschikbaar. Dat loopt van gevalideerde monitoring van chronische ziekten tot en met stappentellers en voedingscoaches. Rond het thema geestelijke gezondheid zijn nog maar een beperkt aantal (gevalideerde) monitorings-tools en toegankelijke interventies in de vorm van bijvoorbeeld eHealth beschikbaar. In de praktijk blijkt uit onderzoek dat juist met name jongeren gemiddeld erg open staan voor dit soort technologisch gedreven ondersteuning.

Interventies gedreven door technologie

Om meer inzicht te krijgen op de mogelijkheden voor technologische ondersteuning voor jongeren, die geestelijke gezondheidsproblemen hebben of dreigen te ontwikkelen, is dus dit onderzoeksproject opgezet. Het onderzoek is interdisciplinair en de onderzoekers werken samen met jongeren, professionals en beleidsmakers. Er worden real-time metingen gedaan en er wordt gebruik gemaakt van AI om de effectiviteit van eHealth oplossingen te analyseren.

Loes Keijsers, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences vertelt op de website van Erasmus University: “In dit interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprogramma gaan we met geavanceerde real-time metingen en data-analyse aan de slag, onder andere door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI). We gaan uitzoeken hoe de inzet van nieuwe technologisch-gedreven interventies, bijvoorbeeld eHealth hieraan kan bijdragen. “

Transitie geestelijke gezondheidszorg

In dit project ‘Proactive Technology-supported prevention and Mental health in adolences’ werken onderzoekers uit medische wetenschappen, sociale, gedrags- en geesteswetenschappen en technologie samen om deze grote transitie in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Concreet betreft het een samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft.