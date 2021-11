EIB investeert 15 miljoen in hartzorg innovaties

Xeltis ontwikkelde het hartzorg programma ‘Endogeen Weefselherstel’ (Endogenous Tissue Restoration, ETR). Hierbij wordt het natuurlijke genezingsproces van de patiënt gebruikt om hartkleppen en bloedvaten met het eigen weefsel van de patiënt te herstellen.

“Wat Xeltis doet op het gebied van medisch-technologische innovatie klinkt bijna als science fiction, en toch bestaat het al. Ik ben verheugd dat we ons, met hulp van het Europees Garantiefonds, achter Xeltis kunnen scharen om hen te helpen sneller uit deze voor iedereen moeilijke periode te komen”, aldus EIB-vicepresident Kris Peeters.

Xeltis ontwikkelt hartzorg innovaties

De hartzorg hulpmiddelen die Xeltis ontwikkelt, worden gemaakt van supramoleculaire polymeren waarvan een microstructuur wordt gevormd die weefselvorming mogelijk maakt. Dat wordt gerealiseerd door middel van ‘electrospinning’. Het bedrijf is gestart met de ontwikkeling van drie soorten cardiovasculaire implantaten: pulmonaalkleppen, kunstvaten voor bypassoperaties en kunstvaten voor vaattoegang bij hemodialyse.

Met de EIB financiering gaat Xeltis de klinische programma’s voor die drie medische hulpmiddelen versnellen. De hulpmiddelen van Xeltis zijn implanteerbare hartkleppen en bloedvaten die zich kunnen ontwikkelen tot gezonde, levende kleppen en vaten. Hiervoor wordt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam benut en weefselvorming na implantatie bevordert.

“Door de financiële steun van de EIB komen onze ‘zichzelf herstellende’ hartkleppen en bloedvaten mogelijk eerder bij patiënten voor wie er nu slechts beperkte of helemaal geen behandelmogelijkheden zijn. Xeltis beschikt over het meest geavanceerde platform voor op natuurlijk herstel gerichte technologie binnen de cardiovasculaire geneeskunde en kan miljoenen levens in positieve zin beïnvloeden”, vertelt Eliane Schutte, CEO van Xeltis.

De financiering van de EIB wordt gesteund vanuit het pan-Europees Garantiefonds (EGF). Het EGF is onderdeel van het EU-pakket van €540 miljard voor coronasteun dat vorig jaar zomer werd opgezet.