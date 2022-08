Eigenaar TikTok koopt voor 1,5 miljard ziekenhuizen

Er worden steeds meer organisaties in de gezondheidszorg overgenomen door techgiganten zoals TikTok. Logisch want de gezondheidsmarkt blijft, ook bij economische tegenspoed, voortdurend groeien. Mensen worden ten slotte altijd wel een keer ziek en door de toenemende vergrijzing is er steeds meer vraag naar fysieke en digitale zorg, hulpmiddelen, tools zoals smartwatches en begeleiding.

Digitaal en hybride

De overname van een complete Chinese private ziekenhuisketen door Bytedance, de eigenaar van TikTok, komt dus zeker niet uit de lucht vallen. TikTok zelf is met name bekend als social medium met vrolijke filmpjes voor en door kinderen. De eigenaar van het platform zet echter ook vol in op de gezondheidsmarkt. Nu is er dus 1,5 miljard euro betaald voor een aantal vrouwen- en kinderziekenhuizen in grote steden als Peking en Shenzhen van de organisatie Amcare Health. Bijzonder is in dit geval wel dat er door TikTok is geïnvesteerd in fysieke ziekenhuizen en niet in virtuele of hybride concepten. Eerder kocht Bytedance trouwens de gezondheidsapp Xiaohe, die op het eerste oog beter past in het portfolio van Bytedance.

TikTok, Amazon & Google

Techreuzen zoals Amazon, TikTok, Apple, Alibaba en Google zien al vele jaren een enorm potentieel op de gezondheidsmarkt. Het regende het afgelopen jaar acquisities door techreuzen als Amazon, Apple, TikTok en Google die de zorgsector buitengewoon interessant vinden. Eind juli 2022 was er zelfs de grootste zorgacquisitie door een techreus ooit: Amazon betaalde 3,9 miljard dollar voor e-health specialist One Medical. Een interessante zet, want Amazon heeft op deze manier naast een extra enorme potentie voor zorg op afstand ook meer fysieke locaties om, indien nodig, zorg te verlenen. Met Amazon Care had het bedrijf al een grote gezondheidsdienst in handen die uitgaat van ‘digital first’ maar wel degelijk ook enkele hybride kenmerken heeft.

Techreuzen acquireren

Maar zoals gezegd roeren niet alleen TikTok en Amazon zich op de gezondheidsmarkt. Apple heeft inmiddels al een aantal zorgfuncties toegevoegd aan zijn smartwatch zoals hartritmestoornis-detectie en valdetectie, en heeft in iOS al enkele jaren een persoonlijke medisch dossier app beschikbaar, iets dat we in Nederland een PGO noemen. Andere grote techspelers zoals Google en Facebook zijn met name geïnteresseerd in de commerciële mogelijkheden die grote hoeveelheden gezondheidsdata kunnen opleveren.

Nederland & big tech

Hoewel in Nederland nog geen gehele ziekenhuisketen is overgenomen door een techreus speelt de techsector ook bij ons natuurlijk een steeds grotere rol. ICT-leveranciers spelen bijvoorbeeld een grote rol bij het digitaliseren van de zorg en het inrichten van EPD’s. Een samensmelting van de techsector en de medische wereld zit er nog niet aan te komen, maar partnerships zijn in Nederland hoogstwaarschijnlijk wél nodig.

Ofwel: intensief samenwerken moet op één of andere manier. De techbedrijven hebben zelf onvoldoende kennis van de zorg en zorgorganisaties op hun beurt onvoldoende kennis van ICT en technologie. Leslie Saxon, interventiecardioloog en Professor of Medicine aan de Keck School of Medicine of USC zegt het op de website van ictmagazine.nl heel helder: “Om vaart te maken met innovatie ontkomen we als ziekenhuis niet aan partnerships. Anders verliezen we ons bestaansrecht. Kijk naar platenwinkels: als zij een model als Spotify hadden bedacht, bestonden ze nu nog. Inmiddels is hun rol gemarginaliseerd en bedienen ze nog maar een hele kleine, specifieke doelgroep. Dat lot is ziekenhuizen ook beschoren als ze innovatie in eigen huis willen blijven doen.”