Elektronische contactlens bevordert zicht van slechtzienden

Er zijn al tal van wearables op de markt die mensen beter kunnen laten zien. Denk bijvoorbeeld aan speciale headseats met VR. Maar die zijn niet zo praktisch, beperken de mobiliteit van de drager en zijn sociaal minder geaccepteerd. Slimme brillen op hun beurt verbeteren meestal nog niet op een echt nuttige wijze het zicht van slechtzienden. De nieuwe elektronische contactlens kan waarschijnlijk de tekortkomingen van genoemde wearables tackelen.

Slimme contactlens

De startup Mojo Vision belooft gebruikers van de slimme contactlenzen een meer naadloze ervaring. Op de website van het bedrijf staat te lezen: “Het revolutionaire ontwerp van Mojo Lens maakt gebruik van een klein microLED-display ter grootte van een zandkorrel om kritieke informatie te delen. Tevens zijn er slimme sensoren ingebouwd in een sclerale lens die ook uw zicht corrigeert. Batterijtjes zorgen voor de energievoorziening van de lens.”

Zichtversterkende prothese

Met de bijzondere contactlenzen probeert Mojo Vision slechtzienden te ondersteunen met een onopvallende zichtversterkende prothese die altijd kan worden gedragen. De ceo van Mojo Vision zegt het zo: “Het nieuwe Mojo Lens-prototype versnelt de ontwikkeling van Invisible Computing, onze computerervaring van de volgende generatie waarbij informatie alleen beschikbaar is en alleen wordt gepresenteerd wanneer dat nodig is. Deze eye-up-ervaring stelt gebruikers in staat om snel en discreet toegang te krijgen tot actuele informatie zonder hen te dwingen naar een scherm te kijken of de focus op de mensen en de wereld om hen heen te verliezen.”

Wachten op goedkeuring FDA

De nieuwe contactlens is nog niet goedgekeurd door de FDA en kan daarom niet verkocht worden. Wel zegt Mojo Vision dat eigen medewerkers de innovatie binnenkort eigenhandig gaan testen. Ceo Drew Perkins heeft zich vrijwillig aanmeldt om als eerste proefkonijn te dienen. Hopelijk slagen alle testen en volgt snel goedkeuring van de FDA zodat een toekomst met onopvallende en zeer functionele augmented reality niet meer ver weg is.

Glaucoom & slechtziendheid

Glaucoom is wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van blijvende blindheid en slechtziendheid. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is het feit dat de aandoening vaak te laat ontdekt wordt. Het Oogziekenhuis wil daar met het AI-project ‘Glaucoom in Beeld’ verandering in brengen. Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten bij de beoordeling van oogfoto’s en het vroegtijdig vaststellen van glaucoom.