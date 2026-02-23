Elf ziekenhuizen geven cardiologisch zorg impuls via CardioNoVo+

Elf ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland hebben de samenwerkingsovereenkomst voor CardioNoVo+ ondertekend. Met dit initiatief bundelen zij hun krachten om iedere patiënt met een cardiologische zorgvraag in de regio blijvend toegang te bieden tot goede en passende zorg, ongeacht het ziekenhuis waar iemand zich meldt. Zo willen de instellingen inspelen op de groeiende druk op de hartzorg. Daarmee versterken zij de regionale samenwerking in de cardiologie voor alle betrokken zorgpartners.

Het aantal mensen met hartproblemen in Nederland blijft stijgen. Om deze toenemende zorgvraag op te vangen, is nauwe samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen binnen de cardiologie noodzakelijk.

Met CardioNoVo+ zetten de elf ziekenhuizen gezamenlijk in op betere afstemming, kennisdeling en toekomstbestendige hartzorg in de regio. Het gaat daarbij om de volgende ziekenhuizen die een netwerk vormen: Amsterdam UMC, BovenIJ, Dijklander, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi MC, Zaans Medisch Centrum en Ziekenhuis Amstelland.

Hartzorg verbeteren

Binnen het netwerk CardioNoVo+ werken de ziekenhuizen nauw samen aan diverse verbeteringen in de hartzorg. Zo starten zij regionale verbetertrajecten en maken zij gezamenlijke afspraken om wachttijden terug te dringen. Daarnaast streven zij ernaar dat patiënten zorg ontvangen op een locatie die aansluit bij hun persoonlijke situatie.

Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol; onder meer wordt ingezet op thuismonitoring, waarmee patiënten hun gezondheid vanuit huis kunnen volgen. CardioNoVo+ volgt het succesvolle voorbeeld van het eerder opgerichte netwerk voor oncologie, OncoNoVo+.

Succesvol oncologienetwerk

In november 2023 schreven we al over de oprichting van OncoNoVo+, het regionaal oncologienetwerk in Noord-Holland en Flevoland. Deze samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam UMC, BovenIJ en acht andere ziekenhuizen werd toen tijdens een feestelijk symposium bekrachtigd. Bestuursvoorzitter Edwin van der Meer van BovenIJ lichtte toe dat het doel was om de toekomstige kankerzorg goed en toegankelijk te houden en tegelijkertijd innovatie te stimuleren.

Het regionale netwerk bood patiënten in de regio uniforme, hoogwaardige zorg. OncoNoVo+ bediende toen al bijna een kwart van alle oncologiepatiënten in Nederland. Door expertise en kennis te bundelen, kunnen patiënten rekenen op optimale zorg, dichtbij huis of in gespecialiseerde centra, in lijn met de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord.

De focus ligt op zorg, onderzoek, onderwijs en het verbeteren van de organisatie van de oncologische zorg. Dit wordt ondersteund door het gebruik van uniforme taal en informatiestandaarden in patiëntendossiers, wat grootschalig onderzoek mogelijk maakt.