Elkerliek test gebruik slimme pleister en telemetrie

De komende zes maanden zullen zowel de slimme pleister als de telemetrie oplossing op diverse verpleegafdelingen in het Elkerliek ziekenhuis ingezet worden. Met deze pilots wil het ziekenhuis niet alleen te weten komen welk (positie) effect continue monitoring heeft op de zorg, maar ook hoe patiënten er op reageren.

“Je wilt weten of een opgenomen patiënt niet zieker aan het worden is. Het liefst wil je dus continu weten hoe het met iemand gaat. Zeker bijvoorbeeld in de nacht. De laatste meting vindt rond tien uur ’s avonds plaats, de eerste om acht uur ’s ochtends. Daar zit tien uur tussen dat je geen informatie hebt, tenzij je de patiënt wakker maakt”, vertelt intensivist Crétien Jacobs.

Slimme pleister en Telemetrie

De slimme pleister is een e-health monitoring tool die zijn intrede al in meerdere ziekenhuizen gemaakt heeft. Het is een comfortabel, klein blokje dat bij de patiënt op de borst wordt geplakt. De slimme pleister meet vervolgens elke twee minuten de hartslag, temperatuur en de ademhalignsfrequentie. Wanneer de gemeten waarden zich gedurende een kwartier buiten een bepaalde marge bewegen, dan wordt een melding gestuurd naar de smartphone van de verpleegkundige.

De tweede oplossing die getest wordt is telemetrie. Daarbij worden een aantal elektroden bij de patiënt aangebracht. Die meten continu de hartslag, ademhelingsfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed. De elektroden zijn verbonden met een zender die de patiënt bij zich draagt. Wanneer de waarden afwijken, te hoog of te laag, dan wordt ook bij dit systeem automatisch een melding naar de verpleegkundige gestuurd.

Evaluatie en keuze

De TU/e zal tijdens en na afloop van de pilots onderzoek doen naar het effect dat deze twee technologische hulpmiddelen hebben op de zorg. Het tevredenheidsonderzoek wordt zowel onder patiënten als zorgverleners gehouden. “Belangrijkste doel van beide technologische hulpmiddelen is dat eventuele achteruitgang van een patiënt sneller gesignaleerd wordt, zodat we sneller kunnen ingrijpen. Daarmee kan bijvoorbeeld opname op de intensive care voorkomen worden”, aldus Jacobs.

“Zeker ’s nachts geeft het meer rust en vertrouwen. Ook voor de patiënt zelf. Je gaat toch makkelijker slapen als je weet dat de vitale functies continu in de gaten worden gehouden. Ik ben dan ook benieuwd wat de resultaten van de pilot zijn”, voegt verpleegkundige Marjolein van Rooij daar aan toe.

Het Elkerliek ziekenhuis gaat de pilots ook gebruiken om te bepalen welke vorm van monitoring het beste bij een specifieke patiëntengroep kan worden ingezet. De pilot continue monitoring is mede tot stand gekomen dankzij de Duurzame coalitie tussen Elkerliek en zorgverzekeraar CZ.