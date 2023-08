Empathische chatbots: revolutie in medische communicatie

In de medische wereld heerste het idee dat chatbots onpersoonlijk waren, zonder ziel, en voornamelijk handig voor onderzoek, diagnostiek of het vergaren van extra kennis. Tot verbazing van velen, blijkt echter juist ChatGPT van onschatbare waarde te zijn bij het voeren van gevoelige gesprekken. Artsen zien dan ook steeds vaker de meerwaarde van deze kunstmatige intelligentie bij het verbeteren van hun empatische vaardigheden in de behandeling van patiënten.

Empathie van groot belang

Onderzoek toont aan dat het medeleven van een arts, volgens 85 procent van de patiënten, van groter belang is dan wachttijd of kosten. Hoewel chatbots geen emoties ervaren, bewijst ChatGPT dat het op een onverwachte manier kan bijdragen aan medelevende communicatie. Ondanks de mogelijke nadelen van kunstmatige intelligentie in de medische wereld, ervaren artsen een aanzienlijke verbetering van hun vermogen tot empathische communicatie wanneer ze ChatGPT inzetten.

Helaas hebben veel mensen al eens te maken gehad met een niet-empathische arts, wat duidt op een dringende behoefte aan betere communicatie. Gesprekken tussen artsen en families van stervende patiënten tonen nog regelmatig een gebrek aan empathie. Hierbij kunnen chatbots een cruciale rol spelen, aangezien artsen ze kunnen gebruiken om de juiste woorden te vinden bij het brengen van slecht nieuws, het uiten van bezorgdheid over het lijden van de patiënt of het verduidelijken van medische aanbevelingen.

Balans tussen cognitie en empathie

Hoewel sommige artsen aanvankelijk terughoudend waren, zoals Dr. Lee van Microsoft, zijn anderen, zoals Dr. Michael Pignone van de Universiteit van Texas in Austin, juist positief over de hulp die ChatGPT biedt bij regelmatige communicatie met patiënten. In kritieke situaties richten artsen zich vaak vooral op de cognitieve aspecten van behandelingen, waardoor de emotionele behoeften van patiënten en hun families soms over het hoofd worden gezien. ChatGPT helpt artsen tussen beide de juiste balans te vinden.

Chatbots worden persoonlijker

Een opmerkelijk voorbeeld is Dr. Gregory Moore, voorheen een leidinggevende bij Microsoft in de gezondheids- en levenswetenschappen, die de waarde van ChatGPT persoonlijk ervoer toen hij een vriendin wilde bijstaan die leed aan een vergevorderde vorm van kanker. De empathische antwoorden van het programma hielpen hem de juiste woorden te vinden om haar te ondersteunen in moeilijke tijden. Het gesprek met de chatbot gaf Dr. Moore volgens een artikel in de New York Times het gevoel dat ChatGPT daadwerkelijk om hem gaf, met suggesties om om te gaan met zijn eigen verdriet en stress terwijl hij zijn vriendin steunde.

Toepassingen in de medische wereld

Naast de toepassing in medische communicatie worden large language models, zoals ChatGPT, op steeds meer manieren en steeds intensiever gebruikt. Een bekende toepassing is het gebruik van kunstmatige intelligentie in de medische wereld om kanker te detecteren op radiologische beelden. Volgens recent Zweeds onderzoek ontdekt kunstmatige intelligentie borstkanker zelfs vaker dan radiologen zelf. Dit heeft het potentieel om de werkdruk voor radiologen te verminderen en leidt tot nauwkeurigere diagnoses. Chatbots worden kortom meer en meer door artsen zelf ingezet om ze te helpen op tal van vlakken.

De door AI aangedreven chatbot van Google, Med-PaLM 2, behaalde onlangs zelfs het officiële doktersexamen in de VS. Deze verbeterde versie van het PaLM 2 AI-taalmodel wordt inmiddels gebruikt voor trainingsdoeleinden en bevindt zich in de testfase van het reusachtige Amerikaanse ziekenhuis de Mayo Clinic. Med-PaLM 2 wordt daar gebruikt voor het beantwoorden van medische vragen en het bespreken van gezondheid gerelateerde zaken.

Chatbots overtreffen artsen

Chatbots blijken snel te leren en uit een recent experiment bleek zelfs dat Chat-GPT in staat is om artsen kan overtreffen bij het online beantwoorden van medische vragen. De antwoorden van de chatbot waren kwalitatief beter en meer empathisch dan die van artsen van vlees en bloed. Pragmatische artsen zetten de chatrobot ook daarom steeds vaker in om ze te helpen om op een betere wijze gevoelige gesprekken te voeren.



Deze super slimme toepassingen vormen een gamechanger in de medische wereld, waarin ontwikkelingen rond AI niet te stoppen zijn. De inzet van chatbots, zoals ChatGPT, zal naar verwachting de medische communicatie blijvend verbeteren en de zorg voor patiënten verder optimaliseren.