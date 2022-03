Erasmus MC en Rijndam gaan samenwerken aan zorginnovaties voor personeel

Create4Care is een ‘prototyping’ studio van het Erasmus MC op het gebied van zorginnovaties. Het Erasmus MC lanceerde het project Create4Care met de bedoeling medewerkers van het Erasmus MC te helpen met het oplossen van hun praktijkproblemen. Slimme technische innovaties die zo ontstaan, moeten de patiëntenzorg verbeteren en het werk prettiger en gemakkelijker maken. Create4Care is gevestigd in het Sophia Kinderziekenhuis.

Verbetering arbeidsproces, veiliger patiëntenzorg

De samenwerking met Rijndam Revalidatie moet bijdragen aan veiligere patiëntenzorg en een verbetering van het arbeidsproces voor medewerkers. In oktober 2021 sloot Create4Care een vergelijkbare overeenkomst met het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. Rijndam en Erasmus MC-Create4Care starten met een éénjarige samenwerking. Als beide instellingen die als positief evalueren, wordt een blijvende samenwerking aangegaan.

De nieuwe samenwerking is vooral gericht op het ontwikkelen van fysieke zorginnovaties die het werk prettiger maken. Bijdragen aan innovatie stimuleert zorgmedewerkers om zelf een actieve rol te spelen om de kwaliteit van zorg te verhogen, aldus een persbericht van Rijndam. De innovaties worden ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de eindgebruikers. Dergelijke co-creatie moet ervoor zorgen dat de oplossing beter aansluit bij het werkproces.

Zorginnovaties voor beide partners

De samenwerkingspartners hebben afgesproken dat zij elk jaar minimaal één praktijkprobleem aanpakken met een zorginnovatie. De studenten werken daarbij aan een oplossing die past bij zowel Erasmus MC als Rijndam. Als een zorginnovatie door beide instellingen als betekenisvol wordt gezien, gaat een volgende fase in; hierbij wordt een klinisch prototype ontwikkeld door Create4Care. Het prototype krijgt de naam van de bedenker. Zo is bijvoorbeeld op initiatief van zorgmedewerker Koos de ‘KoosGuard’ ontwikkeld, een oplossing voor het begeleiden van de kabels en lijnen zodat die niet verstrikt of bekneld raken.

Project Create4Care wordt bemenst door een vast team van mensen uit verschillende disciplines, en daar omheen circuleert een netwerk van studenten en experts uit allerlei vakgebieden. Zij werken in een design studio die onder meer is uitgerust met een lasersnijder en 3d-printers om prototypes te maken. Er wordt onder meer samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam, studenten Verpleegkunde, Industrieel Product Ontwerpen, Informatica en Ergotherapie, studenten Gezondheidszorgtechnologie en Elektrotechniek en studenten van de Kunstacademie.