Erasmus MC implementeert nieuw data capture systeem

Een van de grote voordelen van Castor is de mogelijkheid tot het maken van koppelingen met andere bronsystemen voor zorgdata. Dat is waar het oude systeem achterbleef en de belangrijkste reden dat binnen het Erasmus MC de behoefte ontstond aan een moderner, en gebruiksvriendelijker, data capture systeem.

“In de aanbesteding hebben we expliciet gevraagd naar de visie op de ontwikkeling van data capture. De visie van Castor sloot goed aan op de ontwikkelingen die wij zien op het gebied van dataverzameling”, vertelt Raoul Boomsma. Hij us projectmanager bij het programma Research Suite, een programma voor verbetering van IT- en datafaciliteiten binnen het Erasmus MC.

Castor data capture systeem

Het Castor data capture systeem biedt een wereldwijd cloud-based platform om klinisch onderzoek makkelijker te maken. Onderzoekers kunnen gegevens op een veilige manier verzamelen en standaardiseren. Daarnaast biedt het systeem hen ook de mogelijkheid eenvoudig samen te werken en de onderzoeksinfrastructuur en de kwaliteit van data verbeteren. “Castor bleek met name goed op het gebied van koppelingen met andere systemen. Het kan bijvoorbeeld op een flexibele manier gegevens uitwisselen met ons Health Data Platform en andere systemen voor onderzoek. Dat maakt dataverzameling makkelijker”, aldus Boomsma.

Dat was achter niet de enige reden om voor het Castor systeem te kiezen. Het Erasmus MC was ook op zoek naar een data capture systeem dat paste bij de ontwikkelingen die het ziekenhuis ziet op het gebied van dataverzameling. “Er is een tendens bij afdelingen om grote groepen patiënten te includeren in een cohort voor toekomstig onderzoek’, gaat Raoul verder. ‘De gegevens van patiënten vastleggen wordt dan een continu proces. Als je dan een patiënt wil includeren in een studie, is het handig als je al een basisverzameling hebt”, vertelt de projectmanager.

Praktijkvoorbeeld

De theorie is natuurlijk mooi, maar de meerwaarde van het nieuwe data capture systeem kan het beste geïllustreerd worden met een voorbeeld uit de praktijk. Het Erasmus MC doet samen met drie ander UMC’s onderzoek naar welke booster het beste gegeven kan worden na een eerste vaccinatie met Janssen. “We zijn in juli gestart en het is natuurlijk zaak dat we snel met resultaten komen. Daar draagt Castor zeker aan bij. We konden snel van start, doordat we de hele data-infrastructuur en flow van de studie zelf konden bouwen. Daarbij waren we niet afhankelijk van anderen. Dat was bij eerdere data capture-systemen ondenkbaar”, vertelt de onderzoeksleider, Prof.dr. Hugo van der Kuy, hoofd Apotheek in het Erasmus MC.

De daarvoor opgezette SWITCH-studie verdeelt deelnemers binnen Castor, gerandomiseerd, in vier groepen. geen booster, of een booster met Janssen, Moderna of Pfizer. Tijdens de studie bleek dat het ‘niet boosten’ van één groep onhoudbaar was. “Die groep moesten we opofferen. Ook toen bleek Castor heel flexibel. Zonder ingewikkelde workarounds konden we deze subgroep – nu mét een van de boosters – een separaat traject laten volgen. We kijken naar antistoffen in het bloed van de deelnemers over tijd. En de deelnemers krijgen vragenlijsten. Die worden verstuurd vanuit Castor en de deelnemers kunnen alles online invullen, zelfs op hun telefoon. ‘De feedback van de deelnemers komt dan gelijk in Castor terecht. Heel handig!”, besluit Van der Kuy.