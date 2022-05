Erasmus MC koppelt medicatiepompen op IC aan HiX

De koppeling met HiX betekent dat IC-medewerkers nu de medicatiepompen scannen voordat zij medicatie toedienen. Hierdoor is er direct een controle op de juiste spuit, waardoor naar verwachting het aantal fouten teruggedrongen wordt.

Medicatietoediening veiliger

Ziekenhuisapotheker IC Nicole Hunfeld is blij met deze ontwikkeling: ‘Deze innovatie maakt medicatietoediening veiliger bij de meest zieke patiënten.’ Het is bekend dat de meeste medicatiefouten worden gemaakt tijdens het verwisselen van de spuiten in de medicatiepompen. De gemiddelde IC-patiënt krijgt twintig spuiten per dag via de medicatiepomp toegediend. Door de automatische koppeling met HiX wordt de medicatieveiligheid hoger én sparen de IC-verpleegkundigen tijd.

Gebruik medicatiepompen veiliger én efficiënter

Bij een maximale bezetting met 56 patiënten op de IC zijn door de koppeling 1120 controles per dag minder nodig. IC-verpleegkundigen hoeven ook het opstarten en de wijzigingen van de pompinstellingen niet meer dubbel in te voeren.

Een ander voordeel van de nieuwe aanpak is dat IC-verpleegkundigen de toediening van vocht nauwkeuriger kunnen bijhouden. Vanuit de pomp wordt de hoeveelheid toegediend vocht namelijk meteen opgeteld bij de totale gegeven hoeveelheid vocht, waardoor verpleegkundigen dit niet meer apart hoeven in te voeren. De koppeling van HiX met de medicatiepompen is wederom een innovatieve stap om het medicatieproces te optimaliseren.

HiX steeds vaker ingezet voor medicatieveiligheid

Ook in andere ziekenhuizen worden slimme koppelingen toegepast om de medicatieveiligheid te waarborgen. Om medicatiefouten voor de parenteralia te verkleinen werkt het Dijklander Ziekenhuis nu bijvoorbeeld met een VGTM-module HiX en controleert het EPD of alle stappen goed zijn doorlopen. Ook een innovatief systeem dus, dat de medicatieveiligheid verder verhoogt.