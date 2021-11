Erasmus MC leidt twee AI-labs binnen ROBUST

Voor één van de twee AI-laboratoria gaat het Erasmus MC, ook in samenwerking met de EUR, een nieuwe samenwerking aan met Philips Healthcare. de focus ligt op het verbeteren van de patiëntreis van patiënten met in eerste instantie een beroerte. “Een beroerte is een acuut probleem’, stelt Erasmus MC-hoogleraar Wiro Niessen, “maar het heeft een lange nasleep. We willen kunstmatige intelligentie inzetten om de patiënt van A tot Z te helpen. Dat begint met 112 bellen en eindigt met revalidatie.”

AI helpt bij juiste keuze

AI-toepassingen moeten daarbij helpen om bij elke stap tot de juiste keuze te komen, vervolgt Niessen. ”De patiënt komt het ziekenhuis binnen. Dan wil je de juiste diagnose stellen, met beeldvorming door een CT-scan. Daarna wil je zo snel mogelijk de beste behandeling en uiteindelijk revalidatie aanbieden aan de patiënt.”

Om dit te realiseren, gaan het komende decennium in het lab met Philips in totaal 10 promovendi werken. Niessen hierover: “Ze gaan een omgeving creëren waarin langs de hele tijdlijn van de patiënt data kan worden verzameld. Uit die data kan vervolgens met AI informatie worden gehaald. Bijvoorbeeld bij welke soort patiënten welke behandeling beter aanslaat. Dat kunnen we dan uiteindelijk inzetten voor een gepersonaliseerde behandeling om de uitkomsten van patiënten te verbeteren.”

Voor nu begint het lab met de patiëntreis voor beroerte. Binnen de Convergentie, een samenwerking tussen de EUR, de TU Delft en het Erasmus MC, worden er uiteindelijk ook andere patiëntreizen meegenomen in het initiatief.

Ondersteuning MRI-scanner

Neuroradioloog Aad van der Lugt wordt de trekker van het tweede lab. Hiermee zet het Erasmus MC de bestaande samenwerking met General Electric Healthcare voort. Een MRI-onderzoek moet én kan beter worden afgestemd op de individuele patiënt, vindt de hoogleraar. Aan de basis hiervan staat een snellere en effectievere scanner.

“Een MRI-scanner die door informatie over de patiënt van tevoren al de protocollen bepaalt. Die zich tijdens het scannen kan aanpassen door informatie uit de eerste scanserie. Of die bij een beweging van de patiënt tijdens het scannen niet opnieuw hoeft te beginnen, maar de bewegingsartefacten automatisch kan corrigeren.”

Van der Lugt hoopt verder dat AI kan worden ingezet om de radiologen te helpen bij de interpretatie van de scans. Bijvoorbeeld door algoritmes die kleine details kunnen vinden en interpreteren die met het oog niet tot nauwelijks te zien zijn. Ook in het Radiologielab gaan het komende decennium in totaal 10 promovendi aan de slag.

ROBUST-consortium

De in totaal 17 ICAI labs worden opgericht binnen het ROBUST-consortium, van hoofdaanvrager en UvA-hoogleraar Maarten de Rijke. NWO trekt er 25 miljoen euro voor uit. De rest van de investering wordt aangevuld door de bedrijven en UMC’s die meedoen.

“Het is een enorme investering in AI”, stelt Niessen tot besluit. “Dat komt omdat de impact van AI in de gezondheidszorg en samenleving enorm zal zijn, mits we goed op de AI kunnen vertrouwen. We moeten er voor zorgen dat deze krachtige technologie op een verantwoorde manier in de dagelijkse klinische praktijk gebruikt kan worden. Daar zal de komende 10 jaar hard aan gewerkt worden.”

In september maakte het Radboudumc bekend deel te nemen aan ROBUST: 17 AI-labs waarvan er acht zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt vijf van deze acht labs. Een zesde lab zal komen bij de Radboud Universiteit.