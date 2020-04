Erasmus MC rolt e-recept landelijk uit

Behalve het verminderen van fouten tijdens het overtypen van medicatie, dosering en patiëntgegevens levert het e-recept gebruik een arts gemiddeld een half uur tijdswinst per dag op. Tijd die weer ten goede kan komen aan de zorg voor patiënten.

E-recept zonder papieren opvolging

De regionale afspraken die het Erasmus MC nu voor heel Nederland hanteert zijn op verzoek voor iedereen opvraagbaar. Dit betekent ook dat het e-recept niet wordt gevolgd door een getekende papieren versie en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde geneesmiddelgroepen, inclusief opiaten.

Voorafgaand aan de landelijke uitrol zijn test-recepten gestuurd naar 2195 apotheken en apotheekhoudende huisartsen. Ter controle werd na verzending telefonisch contact opgenomen met de ontvangers. De recepten zijn bij meer dan 90 procent van de apotheken, waaronder minstens 286 apotheekhoudende huisartsen, goed aangekomen.

In de praktijk werd de afgelopen week 70 procent van de 6.500 uitgeschreven recepten binnen het Erasmus MC electronisch verstuurd naar 465 apotheekhoudend. Afdelingshoofden ontvangen tweewekelijks een overzicht met het percentage elektronisch verzonden recepten. Artsen die die opiaat-recepten zowel printen als elektronisch verzenden kunnen via een real-time dashboard in beeld gebracht worden en zullen daarop geattendeerd worden.

Veiliger en goed voor het milieu

Om een beeld te geven van de besparing. Het Erasmus MC heeft alleen al 500 printers. Door gebruik te maken van het e-recept worden 480.000 geprinte receptregels en 260.000 A4-tjes bespaard. Uitgedrukt in grondstoffen zijn dat meer dan vijf bomen.

Minstens zo belangrijk is het veiligheidsaspect. Zeker nu, tijdens de corona-crisis, is het vermijden van fysiek contact van groot belang. Het e-recept, eventueel in combinatie met een telefonisch spreekuur, draagt daar aan bij. Het vervangen van de papieren receptenblokjes door e-recepten verkleind ook de kans op vervalsingen en diefstal.

E-recepten worden door huisartsen al sinds de jaren 80 gebruikt. De implementatie bij ziekenhuizen loopt een stuk trager. Het Orbis (nu Zuyderland Medisch Centrum) was in 2011 het eerste ziekenhuis dat het elektronisch recept invoerde op de poli. Daarna volgden steeds meer ziekenhuizen, maar het e-recept is nog niet tot alle ziekenhuizen doorgedrongen. De afgelopen maanden volgden onder andere het Maasstad, Bravis en Gelderse Vallei.