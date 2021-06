Erasmus MC werkt met vragenlijst aan waardegedreven zorg

Voor de patiënt heeft de vragenlijst diverse voordelen. Ten eerste kunnen patiënten thuis rustig nadenken over wat hij of zij met de zorgverlener wil bespreken. Veel patiënten doen dat al, maar nu kunnen die onderwerpen of andere belangrijke zaken vóór de afspraak ook al bij de zorgverlener kenbaar gemaakt worden. Zo wordt het risico dat de patiënt iets vergeet een stuk kleiner.

Dat geldt ook voor de zorgverlener die zich voor de afspraak kan voorbereiden op alles waar de patiënt het over wil hebben. “Daardoor wordt besproken wat er voor de patiënt echt toe doet, zowel op medisch als persoonlijk vlak. Een zorgverlener heeft namelijk vaak maar beperkt de tijd om tot de kern van een probleem te komen”, vertelt dr. Ingrid Peters, programmaleider.

Dashboard met informatie

De antwoorden op de tien vragen worden bij de zorgverlener gepresenteerd op een speciaal dashboard dat onderdeel is van het elektronisch patiëntendossier (EPD). De zorgverlener ziet aan de hand van rode, oranje en groene lijnen precies waar hij of zij aandacht aan moet besteden. Bovendien kan de zorgverlener met behulp van de antwoorden die de patiënt gegeven heeft de uitkomst van de behandeling beter afstemmen op wat de patiënt belangrijk vindt.

“Voor meneer De Bruijn is muziek het belangrijkste in zijn leven. De medicijnen die hem kunnen genezen, zullen echter wel zijn gehoor aantasten. Als de zorgverlener weet wat de patiënt belangrijk vindt in zijn leven kan hij dat met de patiënt doornemen en samen afwegen of hij de operatie wel wil en of alternatieven bekijken”, zo stelt het Erasmus MC in een voorbeeld.

Vragenlijst voor waardegedreven zorg

Met de vragenlijst wil het Erasmus MC steeds meer en beter op de patiënt afgestemde zorg, of waardegedreven zorg, gaan leveren. De komende tijd wordt de vragenlijst naar steeds meer patiënten verstuurd. Patiënten die gedurende langere tijd in behandeling zijn, zullen de vragenlijst tijdens die periode meerdere keren ontvangen. “Zo ontstaat in de loop van de tijd een goed beeld van hoe het met hen gaat en of hun functioneren, en daarmee de kwaliteit van hun leven, juist verbetert of verslechtert”, aldus Ingrid Peters.

De invoering van de vragenlijst verloopt in fases. Op dit moment is die al bij zo’n tien afdelingen in gebruik genomen. Door de vragenlijst organisatie breed in te voeren, kan voorkomen worden dat patiënten die meerdere specialisten bezoeken ook meerdere keren dezelfde vragenlijsten krijgen. De algemene vragenlijst kan door een koppeling met het patiëntendossier over een tijdbestek van drie maanden lang iedere keer door andere betrokken behandelaars worden geraadpleegd.