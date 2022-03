Erasmus MC zet team studenten in voor implementatie Zorgplatform

Op 1 maart dit jaar startte het ‘Studenten-implementatieteam Zorgplatform’: dertien studenten die het Erasmus MC in gaan om het digitaal verwijzen een boost te geven. Rousian: “Voor dit team heb ik een mooie mix van studenten geneeskunde, health care management en klinische technologie van de TU Delft. Zo brengen we ook binnen het team zorg en techniek bij elkaar. Voor ons als student is het een mooie, relevante bijbaan. Iedereen weet ook uit eigen ervaring hoe achterhaald de ‘oude’ manier van verwijzen is. We zijn daardoor allemaal supergemotiveerd om daar verandering in te brengen.

Het huis in

Rousian en haar team gaan actief contact leggen met afdelingen die interesse hebben in Zorgplatform. “We kijken dan vooral naar welke verwijsstromen er zijn. Kunnen alle benodigde documenten al digitaal verstuurd worden? Daarvoor hopen we met managers, secretaresses en teamleiders te spreken. Als afdelingen ervoor openstaan – en het technisch mogelijk is om alle gegevens digitaal te versturen en ontvangen – komen we langs om een presentatie en uitleg te geven. Gaat een afdeling echt aan de slag? Dan zijn we er ook bij, om te ondersteunen bij de eerste verwijzingen.’

Het Erasmus MC is in bijna alle gevallen de ontvangende partij, omdat het academische ziekenhuis de specialistische zorg levert. Rousian hierover: “Ziekenhuizen in de regio verwijzen naar ons, dus van hen vragen we ook een verandering. Zij moeten immers via Zorgplatform gaan verwijzen, zodat informatie zonder omweg van dossier naar dossier gaat. Ook in die ziekenhuizen worden nu studententeams opgezet. Ik zie het ook nog wel voor me dat we digitaal gaan samenwerken, als studenten onder elkaar.”

Meer support via team

Cox van de Weg, internist én projectmanager bij I&T van het Erasmus MC, stelt uit te kijken naar de komst van het studententeam. “We vragen echt een verandering van onze zorgverleners, dus dan moet je ook goede support geven. Het zou mooi zijn als we eind van dit jaar het leeuwendeel van de verwijzingen digitaal kunnen ontvangen.”

Wat is Zorgplatform?

Vanuit Zorgplatform komen verwijsgegevens rechtstreeks in het HiX-EPD terecht. In plaats van verwijsbrieven die per fax of zorgmail binnenkomen – en dan geprint of gescand moet worden en bij de juiste patiënt weer ingevoerd – krijgt de zorgverlener in HiX een werklijst te zien van verwijzingen van externe ziekenhuizen. Met één druk op de knop zijn de gegevens te importeren bij de juiste patiënt. Momenteel zijn er in het Erasmus MC al enkele afdelingen aangesloten op Zorgplatform. Dat moeten er – met hulp van Rousian en haar team – dit jaar veel meer worden.