Erasmus MC zet veilig beeldbellen breder in

Het Rotterdamse UMC is een expertisecentrum op het gebied van zeldzame longziekten. Juist deze groep heeft intensieve zorg nodig, maar is vanwege hun aandoening tegelijk extra kwetsbaar voor het corona virus. Beeldbellen blijkt ook hier een waardevol alternatief, vertelt longarts Marlies Wijsenbeek: “Beeldbellen is overal om ons heen. Ook onze oudere groep patiënten gebruikt privé beeldbellen met kinderen en vrienden. Wij hebben echter ook het medisch beroepsgeheim te respecteren en kunnen dus niet zomaar alles inzetten.” Artsenkoepel KNMG heeft op dit gebied onlangs nog een aantal tips en adviezen uitgebracht.

Veilige wijze beeldbellen

Twee jaar geleden heeft het ziekenhuis om die reden samen met e-health aanbieder Curavista een veilige manier van beeldbellen ontwikkeld. Nu als gevolg van het coronavirus fysieke consulten de uitzondering geworden zijn, blijkt digitaal bellen volgens Wijsenbeek een zeer waardevolle toepassing.

Ook andere patiënten kunnen deze toepassing nu gaan gebruiken, zoals Pieter van der Wal (72). Hij is onder behandeling bij het Erasmus MC en komt normaal langs voor een consult, maar die afspraken kunnen nu niet doorgaan.

Van der Wal spreekt nu het longteam via de veilige beeldverbinding. “Natuurlijk is het prettig om tegenover iemand te zitten en je verhaal te doen. Maar nu is dit echt een uitkomst. Zo heb je ondanks de afstand het idee dat mensen heel erg betrokken zijn bij jou. Dat geeft een fijn gevoel.”

Karen Moor, longarts i.o., benadrukt dat mensen zoals Van der Wal intensieve zorg nodig hebben, juist ook nu. “We hebben de afgelopen jaren een veilige én patiëntvriendelijke oplossing ontwikkeld. Daarin is de privacy van ons en onze patiënten goed geregeld. Er gaan géén gegevens van de gebruikers naar derden, zelfs het IP-adres niet. Wij werken al langer met dit systeem voor het monitoren van onze patiënten met longfibrose. Via de app kunnen patiënten zelf hun longfunctie thuis meten en symptomen en bijwerkingen bijhouden. Wij kunnen zo in een oogopslag zien hoe het met de patiënt gaat. Daarom is videobellen voor nu niet alleen een veiligere optie, maar het leidt ook tot efficiënte consulten.”

Beperken achterstand zorg

Esther van Noort, directeur Curavista, stelt dat de organisatie voorlopig video- / beeldbellen kostenloos aanbiedt. “We werken op extra sterkte zodat alle zorgverleners die dat willen binnen twee uur kunnen starten met videobellen.”

Volgens Monique Bakker, praktijkondersteuner, helpt het videobellen om geen achterstanden op te lopen in de zorg voor chronisch zieken. Huisarts Willem van Stempvoort stelt dat hij na het herstellen van een luchtweginfectie nog te veel hoest om persoonlijk patiënten te zien. “Met videobellen kan ik eerder aan de slag.”