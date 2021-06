Erik Gerritsen: ‘Laten we samenwerking nu vasthouden’

“De essentie van alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is op het gebied van zorginnovatie is: we doen het in samenwerking”, stelt Gerritsen tegenover dagvoorzitter Lea Bouwmeester. “Ik ga nu weg met het idee dat deze beweging gewoon doorgaat. De afgelopen zes jaar zijn van nu van losse ideetjes en producten naar implementatie en opschaling gegaan. Digitale innovatie is nu bijna, maar nog net niet helemaal, de bovenstroom geworden waar het zes jaar terug een onderstroom was.”

Stappen in gegevensuitwisseling

Op het gebied van gegevensuitwisseling zijn we misschien nog wat minder ver dan we zouden willen, zegt de voormalig SG. “Maar ook hier hebben we al heel veel stappen gezet. Dit jaar is via DVDexit definitief de dvd op de spreekwoordelijke buik van een patiënt de deur uit gegaan. Via programma’s zoals MedMij wordt hopelijk dit jaar ook het jaar van de PGO.”

Voor de groep mensen die denkt, ‘dit zal mijn tijd wel duren’, hebben we nog regulering als stok achter de deur. Sinds vorig jaar hebben alle Nederlanders recht op een elektronisch afschrift van hun medische gegevens. Dit jaar komt hopelijk de Wegiz (verplichte digitale en standaard uitwisseling van medische gegevens voor zorgaanbieders) door de Tweede en Eerste Kamer.”

Samenwerking vasthouden

En, stelt Gerritsen, laten we de samenwerking voor digitalisering, die in een stroomversnelling is gekomen door de vreselijke coronacrisis, vooral vasthouden. “Als het gaat om financiering: we moeten ervoor zorgen dat digitale zorg de juiste financiering en financieringsregels krijgt, zodat ook deze drempel wordt weggeruimd.”

Het huidige tempo van vernieuwing hebben we volgens Gerritsen hard nodig vanwege het groeiende personeelstekort. In de ziekenhuizen, zorginstellingen, de eerstelijn. “Als je in de spiegel kijkt als zorgmedewerker, als arts, huisarts, verpleegkundige, dan weet je dat je niet meer hoeft na te denken over of die digitalisering wel kan of goed is: dit is de afgelopen anderhalve jaar al duidelijk geworden.”