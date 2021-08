Erik Gerritsen nieuw lid Redactieraad ICT&health

‘Ik kijk terug op een inspirerende en zeer betekenisvolle periode bij het mooiste ministerie in Den Haag”, zo schreef Gerritsen bij de aankondiging van zijn afscheid. ‘Ook een plek bij uitstek om het verschil te maken voor mensen die pech hebben gehad in hun leven. Werkend voor een sector met veel intrinsiek gemotiveerde ervaringsdeskundigen, frontlijn professionals en bestuurders was het in het bijzonder een eer en dagelijks groot genoegen om jullie partner te mogen zijn.’

Gerritsen: dankbaar mens

Gerritsen sloot op 17 juni de Openingsmanifestatie van ICT&health 2021 af met een positieve blik op de toekomst. “Er staat hier een heel dankbaar mens”, zei hij op het podium van het Circustheater in Scheveningen. “Ik ga nu iets heel anders doen, maar dit is een veel te mooie community om helemaal los te laten. Veel vraagstukken voor zorg spelen ook voor woningcorporaties, zoals de bouw en inrichting van woningen voor senioren om zo lang mogelijk thuis te wonen.”

Erik Gerritsen verruilde per 1 juni 2021 zijn functie als secretaris-generaal van VWS voor die van directievoorzitter van woningcorporatie Ymere. Deze organisatie is actief in de metropoolregio Amsterdam. Bij VWS toonde Gerritsen zich sinds zijn komst per 1 juni 2015 een onvermoeibare pleitbezorger van digitalisering van gegevensuitwisseling en zorgtoepassingen, om zo de zorg te verbeteren.

Van onder- naar bovenstroom

“De essentie van alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is op het gebied van zorginnovatie is: we doen het in samenwerking”, stelde Gerritsen in dit kader tijdens de afsluiting van de Openingsmanifestatie tegenover dagvoorzitter Lea Bouwmeester. “Ik ga nu weg met het idee dat deze beweging gewoon doorgaat. De afgelopen zes jaar zijn van nu van losse ideetjes en producten naar implementatie en opschaling gegaan. Digitale innovatie is nu bijna, maar nog net niet helemaal, de bovenstroom geworden waar het zes jaar terug een onderstroom was.”

Voorafgaand aan zijn SG-schap bij VWS was Gerritsen onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, gemeentesecretaris van kennisambassadeur van Amsterdam en daarna bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie, respectievelijk regio Amsterdam. Sinds 2021 is hij directievoorzitter van woningcorporatie Ymere.

Eigen verantwoordelijkheid

“Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid in de zorgtransformatie”, stelt Gerritsen als redactieraadslid. “Mijn advies is daarom: blijf kennis uitwisselen over goede voorbeelden van digitale zorg en inspireer elkaar. Daar draag ik graag aan bij. En veel vraagstukken voor zorg spelen ook voor woningcorporaties, zoals de bouw en inrichting van woningen voor senioren om zo lang mogelijk thuis te wonen.”

Lees hier het afscheidsinterview met Erik Gerritsen in ICT&health, of bekijk het eerdere interview met hem in ICT&health 6, 2019.