Erik Gerritsen vertrekt als secretaris-generaal bij VWS

‘Ik ga weer terug de praktijk in’, schrijft Gerritsen nu op LinkedIn. ‘Een praktijk met als werkingsgebied de metropool regio Amsterdam, waarin ik kan blijven doen waar mijn passie ligt: verschil maken voor kwetsbare mensen. Dit keer vanuit de belangrijke invalshoek van goed wonen voor mensen met een kleine beurs en andere uitdagingen in het leven. Naast de zorg een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van deze tijd.’

Gerritsen geeft aan uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging. “Ymere is een prachtige organisatie met een ongelooflijk belangrijke missie. Als grootste en oudste woningcorporatie van Nederland kan Ymere het verschil maken in de Metropoolregio Amsterdam. Daar draag ik graag aan bij.”

‘Verschil maken’

Op LinkedIn geeft de SG tegelijkertijd aan het afscheid van de volksgezondheid, welzijn en sport als zwaar te beschouwen. ‘Ik kijk terug op een inspirerende en zeer betekenisvolle periode bij het mooiste ministerie in Den Haag. Ook een plek bij uitstek om het verschil te maken voor mensen die pech hebben gehad in hun leven. Werkend voor een sector met veel intrinsiek gemotiveerde ervaringsdeskundigen, frontlijn professionals en bestuurders was het in het bijzonder een eer en dagelijks groot genoegen om jullie partner te mogen zijn.’

Eind 2019, vlak voor het begin van de coronacrisis, stelde Gerritsen in een interview met ICT&health dat er nog een lange weg af te leggen was om van digitale zorg het nieuwe normaal te maken. “Wat de zorg nodig heeft, is niet zozeer het ‘under promise, over deliver’ van Rudy Giuliani, maar meer de houding van John F. Kennedy in zijn moonshot speech: de lat hoog leggen, een scherpe deadline stellen en dan gebruik maken van de energie die vrijkomt door de wil om het gemeenschappelijke doel op tijd te bereiken.”

Gerritsen riep in het interview zorgbestuurders en -professionals op om te beginnen met de implementatie van zorgtechnologie en hun best practises aan elkaar te laten zien. “Voorbeeldgedrag tonen is belangrijk, want mensen doen niet wat ze je horen zeggen, maar wat ze je zien doen.” Het afgelopen jaar heeft digitalisering (mede door de coronacrisis) een flinke boost gekregen, iets waar Gerritsen tijdens de afsluiting van de Slimme Zorg Estafette eerder in maart zijn tevredenheid over uitte. “We zijn de pilotfase voorbij.”

Carrière Erik Gerritsen

Erik Gerritsen (58) werkt sinds 1 juni 2015 als SG van VWS. In deze functie heeft hij de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie en is het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor de drie

bewindslieden, Hugo de Jonge, Tamara van Ark en Paul Blokhuis.

Gerritsen studeerde Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2011 promoveerde in de Bestuurswetenschappen. In de periode 1986-1996 was hij achtereenvolgens beleidsmedewerker FEZ, hoofd financiën en control en plaatsvervangend directeur financieel-economische zaken voor het ministerie van Financiën. Van dit ministerie was hij tot het jaar 2000 plaatsvervangend secretaris-generaal.

Van 2000 tot 2007 werkte Gerritsen als gemeentesecretaris bij de gemeente Amsterdam, waar hij vervolgens tot 2009 kennisambassadeur was. In de jaren 2009-2014 was hij werkzaam als bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en in 2014/2015 was hij bestuursvoorzitter van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam.