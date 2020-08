Ethische beproeving voor CoronaMelder start volgende week

Tijdens de coronacrisis perscoferentie van gisteren (donderdag 6 augustus) herhaalde minister de Jonge nogmaals dat de planning om de CoronaMelder app, na de laatste tests, 1 september live te laten gaan, vooralsnog ongewijzigd blijft. De afsluitende praktijktests starten 17 augustus en worden behalve in Twente ook in Drenthe gehouden.

Met de start van de zogenoemde Ethische beproeving is de laatste testfase voor de CoronaMelder app aangebroken. Deze testfase wordt geleid door UT-hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek Peter Paul Verbeek. De beproeving bestaat uit twee delen, een expertpanel en een burgerpanel. In de verschillende testfasen wordt de expertise van DesignLab en het instituut TechMed Centre ingezet, specifiek op gebied van burgerwetenschap (Citizen Science).

Expertpanel en burgerpanel

Het expertpanel is voor het eerste in juli bij elkaar gekomen. Doel van die meeting was het duiden van de app vanuit een professioneel kader. De bevindingen en aanbevelingen die daaruit voortkwamen zijn inmiddels al naar de Tweede Kamer gestuurd (pdf link).

Het burgerpanel zal op 14 augustus bij elkaar komen om zich over CoronaMelder te buigen. Het panel bestaat uit een zeer gevarieerd gezelschap, waaronder horeca-eigenaren, fysiotherapeuten, politieagenten, medici, bestuurders en burgers zonder een specifieke werkrol. Tijdens de Ethische beproeving zal gewerkt worden volgens de Aanpak Begeleidingsethiek. Die aanpak is specifiek gericht op de ethische begeleiding van de introductie van technologische ontwikkelingen in de maatschappij.

“Met het totale panel werken we aan concrete handelingsmogelijkheden om zoveel mogelijk recht te doen aan de waarden die zijn geïdentificeerd tijdens de beproeving: Hoe kan de technologie worden aangepast -door een herontwerp van de app-, hoe kan de omgeving anders worden ingericht -bijvoorbeeld met behulp van regelgeving- en hoe kan het gebruik anders worden vormgegeven -bijvoorbeeld door voorlichting en communicatie-? Veel ethische vragen zijn immers verbonden aan het gebruik van de app en de maatschappelijke inbedding ervan, niet alleen aan ontwerp zelf”, zo vertelt Peter-Paul Verbeek.

Eerdere CoronaMelder testfases

Nadat het Ministerie van VWS in juni bekendmaakte dat de CoronaMelder app in Twente getest zou gaan worden, werden een drietal testprojecten samengesteld. De eerste twee, de gebruikerstest en de veldtest zijn inmiddels afgerond of gestart.

De gebruikerstest had als doel nog beter inzicht te krijgen in de praktische werking van de app en mogelijke verbetervoorstellen voor de definitieve versie te doen. Deze test werd uitgevoerd onder leiding van UT-hoogleraar Lisette van Gemert-Pijnen. De veldtest stond onder leiding van Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarin testen duizend personen in de regio Twente de CoronaMelder app in hun dagelijkse leven. Aan de veldtest werd ook meegewerkt door de GGD Regio Twente, om de rol van de app in het bron- en contactonderzoek voor het coronavirus goed te borgen.