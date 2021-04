ETZ digitaliseert papieren werkbriefjes verpleegkundigen

Verpleegkundigen op vier klinische afdelingen van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) hebben sinds de vorige week via de Rover-app op de mobiele handcomputers van Zebra eenvoudig toegang tot het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het gaat in eerste instantie om de verpleegafdelingen Urologie, Gastro-Intestinale Chirurgie, MDL (Maag, Darm en Lever) en de verpleegafdeling met coronapatiënten. Vanaf 2022 moeten alle ETZ-verpleegafdelingen uitgerust zijn met Zebra’s met de Rover-app ter vervanging van de huidige werkbriefjes.

Minder fouten, minder administratie

De app geeft verpleegkundigen aan het bed van de patiënt toegang tot actuele patiëntgegevens. Daarnaast kunnen zij belangrijke informatie, zoals de hartslag en de bloeddruk, meteen in het dossier van de patiënt zetten. Papieren werkbriefjes verdwijnen op de afdelingen waar met Rover gewerkt wordt. Dit is volgens het ziekenhuis dubbele winst: voor de patiëntveiligheid (minder fouten) en het levert verpleegkundigen veel tijdswinst op (minder administratie). Hoge administratielasten – mede vanwege een groot pallet aan regels – slokken steeds meer tijd op van medisch personeel.

Ook kunnen verpleegkundigen (wond)foto’s maken worden via Rover en kan het apparaat medicatie van de patiënt scannen. Verpleegkundigen hoeven hierdoor niet langer met de luidruchtige medicijnwagen op wielen over de afdeling te rollen. Vooral in de nacht scheelt dit veel geluidsoverlast voor de patiënten.

Alleen vervanging werkbriefjes

Verpleegkundige Margot Lavrijsen benadrukt dat de Zebra en de Rover-app een aanvulling zijn op het dagelijks werk. Zij vervangen wel de werkbriefjes, maar niet de vaste computer (de COW). “Die blijven verpleegkundigen nodig hebben voor handelingen zoals het inlezen van hun dienst of de medicatierondes lopen.”

Zebra levert wereldwijd mobiele computers voor sectoren zoals retail, logistiek en gezondheidszorg. In de zorg worden de devices onder meer gebruikt voor het scannen van patiëntinformatie (zoals polsbandjes) en medicatie-informatie, voor het invoeren van en opvragen van medische en patiëntinformatie en voor het lokaliseren van patiënten of personeel.