ETZ volop aan de slag met Gepast Gebruik

Deze initiatieven leveren een bijdrage aan het doel van het ETZ om zoveel mogelijk zorg te leveren die beter aansluit bij de wensen en situatie van patiënten, ofwel de juiste zorg op de juiste plek. In een gesprek met de Federatie Medische Specialisten leggen neuroloog en voorzitter van de medische staf Edo Arnoldus en programmamanager Ellen Reijnders uit hoe het programma Gepast Gebruik daaraan bijdraagt.

Vier kernthema’s Gepast Gebruik

De initiatieven die binnen het programma Gepast Gebruik uitgerold en ingezet worden zijn divers van aard en omvang. Zo zijn er behalve zorginhoudelijke initiatieven ook programma’s als doel hebben een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener te realiseren. En programma’s die zich richten op de voorzieningen in het ziekenhuis. “We houden het bewust laagdrempelig om ruimte te geven aan kansrijke initiatieven. Een uitgebreide businesscase is niet altijd nodig. Heb je een goed idee? Ga het uitproberen. Als het werkt, dan ga je door. Werkt het niet, stop er dan mee”, aldus Ellen Reijnders.

Sinds 2020 richt het programma Gepast Gebruik zich op de volgende vier kernthema’s:

Leren van andere ziekenhuizen

Aan de slag met e-health

Bewegen

Zorg verplaatsen

Tevreden patiënten

Om de tevredenheid van patiënten over de zorgverlening naar een hoger niveau te tillen is het van belang dat binnen het programma Gepast Gebruik de eisen en situatie van de patiënt in het middelpunt staan. Daarvoor moeten zorgverleners, zo stelt neuroloog Arnoldus, serieus het gesprek aangaan met patiënten. “Dat kost tijd, maar patiënten waarderen dat enorm. Het leidt niet noodzakelijk tot minder dokters, maar wel tot meer tevredenheid over het behandeltraject”, aldus Arnoldus.

Programmamanager Ellen Reijnders voegt daaraan toe dat het zorgverleners steeds meer zorg zullen moeten leveren die rekening houdt met wat patiënten willen, kunnen en belangrijk vinden. Daarvoor zullen zorgverleners buiten de gewone kaders moeten gaan denken. “Dat betekent overigens niet dat we altijd aan alle wensen van de patiënt moeten voldoen. Het is een verandering in onze cultuur waaraan we met het programma Gepast Gebruik een impuls willen geven.”

Behoefte aan duurzame zorg groeit

“De behoefte aan zorg neemt alleen maar toe, maar als ziekenhuis willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om duurzame zorg te leveren en op den duur niet verder te groeien. We willen dat zorgprofessionals zich daarvan bewust worden en nadenken hoe we de zorg anders kunnen organiseren. Niet met een centraal programma maar door de creativiteit en energie op de werkvloer te stimuleren. Loskomen van gewone oplossingen en ingesleten gewoontes. De focus ligt bij ons niet op kostenreductie, maar op het organiseren van de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste moment. Vanuit het perspectief van de patiënt”, zo vertelt Edo Arnoldus.

Binnen het ETZ maat het programma Gepast Gebruik onderdeel uit van het overkoepelende programma Duurzame Zorg. Onderdelen daarvan zijn Focus Op Rendement en Integraal Capaciteitsmanagement. De projectgroep Gepast Gebruik bestaat uit medisch specialisten, verpleegkundigen, management, financials en de programmamanager.

Eerder dit jaar werd een speciale implementatie-agenda gepresenteerd die online geraadpleegd kan worden voor implementeerbare kennis over gepast gebruik in de zorg. Dat deze kennis beschikbaar is voor de dagelijkse klinische praktijk is een belangrijke voorwaarde om patiënten de bewezen beste zorg te kunnen bieden.