ETZ zet 3D-beeldtechnologie in voor vaatoperaties

Het ETZ maakt voor deze nieuwe innovatieve operatiemethode met 3D-beeldtechnologie gebruik van Cydar EV. Dit is een beeld gestuurd platform dat live gedetailleerde beelden van de vaten van de patiënt laat zien. “De live beelden helpen ons om door de bloedvaten te navigeren en de stents op exact de juiste plek te plaatsen”, vertelt vaatchirurg Jan Heyligers.

Nauwkeuriger en minder invasief

Hoe nauwkeuriger een operatie aan de bloedvaten uitgevoerd kan worden, des te kleiner is het risico op complicaties voor de patiënt. Ook omdat deze nieuwe technologie de mogelijkheid biedt om sommige ingrepen op een minder invasieve manier uit te voeren. Daarnaast is dankzij de nieuwe techniek ook minder contrastvloeistof nodig.

“Bovendien kunnen we nu soms kiezen voor minder invasieve behandelingen door te volstaan met twee prikgaatjes: één in de lies en één nabij de oksel. En een kleine snee in de andere lies. Dat is het alternatief voor een grote aorta aneurysma operatie waarbij buik en borstkas geopend moeten worden. De patiënt kan daardoor veel sneller naar huis en loopt minder risico tijdens de operatie”, licht Heyligers toe.

3D-beeldtechnologie

Bij deze nieuwe 3D-beeldtechnologie wordt voor de operatie een CT-scan van de patiënt gemaakt. Daar worden tijdens de operatie de live röntgenbeelden overheen geprojecteerd. De beelden worden in de cloud, veilig, opgeslagen. Zo kan de rekenkracht van computers die niet in het ziekenhuis aanwezig zijn, gebruikt worden om de beelden in 3D om te zetten.

Zodra het systeem twee of meer wervels herkent vanuit de opgeslagen CT-scan, worden de bloedvaten automatisch ingekleurd en op het röntgenscherm geprojecteerd. De chirurg kan daardoor op een beeldscherm boven de operatietafel voortdurend precies zien wat hij aan het doen is in het vaatstelsel van de patiënt. “Het is alsof ik met een autonavigatiesysteem de beste route tijdens een rit uitstippel”, aldus Heyligers.

De nieuwe 3D-beeltechnologie wordt in de toekomst verder uitgebreid. Dan zal het bijvoorbeeld mogelijk worden deze techniek ook in te zetten voor het plannen van operaties. “De software analyseert elke operatie volgens slimme algoritmes. Net als bij mobiele telefoons en bepaalde elektrische auto’s, krijg je dan automatisch een nieuwe software update die ervoor zorgt dat het systeem efficiënter en sneller wordt. Dat komt patiënt en behandelaar ten goede”, besluit Heyligers.