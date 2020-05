EU-BI samenwerking zoekt nieuwe beeldtechnieken

Binnen het Europese samenwerkingsverband van het EU-BI ERIC werken verschillende landen en universiteiten samen om de toegang tot specialistische en geavanceerde beeldtechnieken voor levenswetenschappers makkelijker te maken. In 2018 werd het samenwerkingsverband de status ‘landmark’ van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) verleend. Dit betekent dat het verband door de Europese Commissie bestempeld is als dé infrastructuur om imaging onderzoek uit te voeren.

Zichtbaarheid nieuwe beeldtechnieken

Deelname aan het samenwerkingsverband biedt nieuwe imaging faciliteiten meer zichtbaarheid en creëert een grote aantrekkingskracht op onderzoekers. Daarnaast versterkt het ook de internationale relaties en wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor Europese subsidies.De deelname van Nederland komt voort uit de bestaande expertise en de historisch sterke rol van ontwikkeling, evaluatie en aanbieden van nieuwe beeldtechnieken.

De beeldtechnieken die via het samenwerkingsverband beschikbaar zijn, worden aangeboden via zogenoemde ‘nodes’. Daarbinnen wordt naast de techniek ook ondersteuning geboden voor het kunnen uitvoeren van onderzoeken. Het biedt de levenswetenschappers open toegang tot een breed scala aan technologieën en bronnen voor biologische en biomedische beeldvorming. Die kunnen variëren van beeldvorming voor het zichtbaar maken van processen die in een cel plaatsvinden, zoals dit LUMC onderzoek, tot beeldvorming bij mensen of zelfs proefdieren.

Voorwaarden voor deelname

Geavanceerde beeldvormingsfaciliteiten in aanmerking willen komen voor deelname aan het Europese samenwerkingsverband moeten aantonen dat:

ze bereid zijn om open gebruikerstoegang te bieden

er een bewezen behoefte voor hun diensten vanuit de wetenschappelijke gemeenschap bestaat

ze gesteund worden door nationale financiers

er commitment is vanuit de host-instituten (zoals overheden of universiteiten)

er een solide businesscase voor de diensten is

In Nederland participeert NWO als ‘national representative’ binnen de samenwerking. De NWO doet dat samen met vertegenwoordigers van de biologische en biomedische beeldvormende onderzoeksgemeenschap.

“EuroBioImaging biedt Nederlandse (en Europese) onderzoekers niet alleen toegang tot de meest geavanceerde technologie maar ook tot de expertise om deze technologie optimaal in te zetten voor het beantwoorden van onderzoeksvraagstellingen. Zonder deze expertise wordt de technologische mogelijkheden vaak niet optimaal benut”, zegt wetenschappelijk vertegenwoordiger Prof. Dr. Aad van der Lugt.

Het aanmelden van een nieuwe, baanbrekende, beeldtechniek voor deelname aan de EU-NI ERIC kan tot 15 juni 2020 via deze link.