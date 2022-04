EU-consortium ontwikkelt robotzwermen voor minimaal invasieve chirurgie

Het betrokken departement van de TU Twente is het Surgical Robotics Lab. Het lab maakt onder leiding van Prof. Dr. Sarthak Misra maakt deel uit van een consortium dat een Horizon Europa-beurs heeft ontvangen. Hun project voor de robotzwermen onder de naam RĒGO krijgt de financiering in het kader van de oproep: ‘De grenzen verleggen van robotica-cognitie. Digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschikt voor de groene deal.’

Binnen het RĒGO-project moet de volgende generatie AI-aangedreven interactieve miniatuur multi-robotsystemen ontwikkeld worden. RĒGO gaat een innovatieve set microscopisch kleine zwermen robots ontwikkelen voor samenwerkingstaken, aldus de TU Twente.

Draadloos aangestuurde robotzwermen

Deze zwermen worden draadloos aangestuurd door elektromagnetische velden en beheerd door mensen via intuïtieve behendige interfaces en interactieve technieken. Het project zal leiden tot het ‘creëren van toepassings-specifieke microrobotische zwermen’ die zich richten op de uitdagingen van minimaal invasieve chirurgische procedures. Daarnaast zullen katalytische zwermen worden bestudeerd op hun potentieel in toepassingen van waterbehandeling.

Een voorbeeld van de nano-robotzwermen die RĒGO wil ontwikkelen. Foto: TU Twente.

RĒGO wordt geleid door het CNRS (Frankrijk) en werkt samen met partners uit vier EU-lidstaten om een wetenschappelijke doorbraak te realiseren op het gebied van mens-robot-interactie voor micro-robotica. Andere partners zijn CHU Rennes (Frankrijk), Italian Institute of Technology (Italië), Haption (Frankrijk), Scuola Superiore Sant’Anna (Italië), Inria (Frankrijk) en Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Duitsland).

Doorbraak met nanobots

In 2018 wisten wetenschappers uit Hong Kong een doorbraak te bereiken in het beheersen van nanobots. Zij slaagden erin natuurlijke zwermbewegingen van vogels of insecten na te bootsen. Dit kon volgens de betrokken onderzoekers een belangrijke innovatie vormen in de behandeling van bloedklonters.

Nanobots zijn robots of machines met een doorsnede van nanometers (1 miljardste meter). Zij kunnen op nanoschaal werkzaamheden uitvoeren, zoals het vervoeren van moleculen, met een precisie en mobiliteit die anders onmogelijk is.

Hoofdonderzoeker Li Zhang stelde in 2018 te verwachten dat hij er in samenwerking met artsen van het Hong Kong Prince of Wales ziekenhuis in kon slagen om binnen vijf jaar de nanotechnologie te vertalen naar klinische toepassingen. Zo werden er destijds al studies verricht op dieren.

Nieuwste generaties

De nanobot, nanoid, nanite, nanomachine, or nanomite worden in de basis mechanische vorm al geruime tijd toegepast. Dat zijn de nanomachines. De nieuwe generaties nanobots kunnen echter aanmerkelijk meer dan pure mechanische functionaliteit. Zij kunnen voelen, waarnemen, deels kunstmatig intelligente processen afhandelen, (onderling) communiceren en gericht bewegen en samenwerken. Zij bestaan vaak uit DNA en menselijk materiaal zoals eiwitten, suikers, mineralen en vetten.

Moleculaire robots zijn een andere variant. Deze bestaan uit bewegende moleculaire constructies. Zo zijn er experimenteel al moleculaire wagentjes gebouwd die door het menselijk lichaam naar hun bestemming kunnen rijden. Aldaar geeft de moleculaire robot zijn lading af of wordt door de weefsels ter plekke opgenomen.