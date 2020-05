EU-consortium wil kwaliteit van leven senioren in kaart brengen

Het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC) is coördinator van het consortium en organiseerde afgelopen week een digitale kick-off. Het RISE-WELL project staat onder leiding van prof. dr. Mark van Buchem van de afdeling Radiologie in het LUMC. De subsidie wordt gebruikt om nieuwe methodes te ontwikkelen die wetenschappelijk en objectief de kwaliteit van leven bij ouderen kunnen meten. Uiteindelijk hopen de deelnemers aan het consortium zo de gezondheid en levensverwachting van ouderen te bevorderen.

Data realtime meten via sensors

Het project maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mobiele technologie en dataverwerking. Zo maakt IoT-technologie het volgens het LUMC mogelijk om tot nog toe vrijwel onmeetbare data te verzamelen. Voorbeelden zijn data over de zelfstandigheid waarmee senioren rechtop kunnen staan, maar ook in hoeverre zij een actief leven leiden of juist aan hun stoel gekluisterd zijn. Via sensoren die worden bevestigd op het lichaamm worden allerlei gegevens verzameld en mobiel geregistreerd met apps.

De grote hoeveelheden data per individu over de lichamelijke activiteit, houding en mobiliteit worden vervolgens geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen. Hiermee krijgen de onderzoekers naar eigen zeggen een real-time beeld van de lichamelijke gesteldheid van senioren. Met deze data kunnen de onderzoekers gerichtere aanbevelingen voor een gezondere leefstijl geven aan ouderen.

Objectieve vergelijkingen tussen groepen van senioren in verschillende Europese regio’s moeten het uiteindelijk mogelijk maken om wereldwijd levensomstandigheden die de kwaliteit van leven van senioren beïnvloeden te identificeren en waar mogelijk te verbeteren.

Meer kwaliteit van leven door technologie

Die kwaliteit van leven neemt toe door het gebruik van technologische hulpmiddelen, zo concludeerden wetenschappers onlangs in een groot onderzoek naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Het onderzoek werd uitgevoerd door het LUMC-Campus Den Haag en de gemeente Den Haag.

Afgelopen februari ging er een nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) van start. Het thema van de AAL-call is dit keer ‘Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions’. De oproep is bedoeld voor (inter)nationale samenwerkingsprojecten die zich richten op het de ontwikkeling, evaluatie en het op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving.