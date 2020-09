EU en provinciale subsidie voor medische innovaties

Aan het project voor de slimme spraakassistent wordt gewerkt door een consortium bestaande uit de Nijmeegse Radboud Universiteit, Virtask uit Harfsen in Gelderland en het Friese 8D Games. Het project van deze medische innovaties ontvangt van de provincie Gelderland het de EU een bijdrage van in totaal ruim 739.000 euro. De in ontwikkeling zijnde spraakassistenten hebben andere functies en kenmerken dan de spraakassistenten zoals die door Google en Amazon voor de zorg ontwikkeld worden.

Het consortium voor het PROHEALTH project bestaat uit de Radboud Universiteit, het Radboud UMC, het Gelderse Artinis Medical Systems en Orikami uit Nijmegen. Zij ontvangen in totaal bijna 1,4 miljoen euro subsidie van de EU en de provincie Gelderland.

Twee medische innovaties

Het consortium dat werkt aan de slimme spraakassistent ontwikkelt de module voor een zogenoemde Care Assistent, of zorg-assistent en een lees-assistent. De zorg-assistent is gebaseerd op een bestaande module, de virtuele Assistent Anne4Care voor het diagnostiseren van Alzheimer en Parkinson aan de hand van spraakkenmerken. De nieuwe zorg-assistent moet op basis van vergelijkbare spraakkenmerken geestelijke achteruitgang kunnen vaststellen. Dat moet er voor zorgen dat zorgverleners, zoals mantelzorgers, vroegtijdig kunnen worden voorbereid op een veranderende zorgvraag.

De lees-assistent (Reading Tutor) is bedoeld om kinderen met leerachterstanden bij te staan en te motiveren. De slimme assistent kan zich op basis van spraakkenmerken automatisch aanpassen aan het niveau van het kind. Die methode moet het welzijn van die kinderen verhogen en de kans op uitval en de behoefte aan specialistisch onderwijs beperken.

De tweede medische innovatie is de ontwikkeling van een draagbare sensor voor het monitoren van bloeddrukdalingen. Deze sensor moet ingezet gaan worden bij het monitoren van ouderen die bij het opstaan vaak last hebben van duizeligheid waardoor ze meer kans hebben op valpartijen. De sensor die binnen het project PROHEALTH ontwikkelt wordt meet de hersendoorbloeding met behulp van Near Infrared Spectroscopy. Dit is een methode die normaliter gebruikt word voor het monitoren van de doorbloeding.

EFRO-subsidieprogramma

Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt innovatieve en duurzame projecten van ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.