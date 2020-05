EU Hackathon levert oplossingen op voor strijd tegen corona

De EUvsVirus Hackathon-jury heeft een reeks oplossingen geselecteerd die op Europees en mondiaal niveau moeten helpen in de strijd tegen het coronavirus. In samenwerking met private en publieke partners uit Europa en daarbuiten, zijn beste teams en oplossingen per domein geselecteerd, evenals een winnaar en twee runner-ups voor elk van de 37 uitdagingen. Er waren ook Nederlandse winnaars bij.