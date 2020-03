EU ontvouwt strategie voor AI-ontwikkeling en digitalisering

In het document wordt de visie uiteengezet voor het creëren van een democratische Europese digitale samenleving. Daarin staan mensen en Europese waarden voorop en wordt duurzame economische groei gestimuleerd door technologie. Digitalisering is tevens de sleutel tot het inperken van het klimaatveradering en het bouwen van een concurrerende economie. In de whitepaper worden ook de problemen van AI-toepassingen en de toegang tot, en het gebruik van, Big Data aangekaart.

Europa’s digitale toekomst

“Wij presenteren vandaag onze ambitie om de digitale toekomst van Europa vorm te geven. Daarin worden alle aspecten meegenomen, van cyberbeveiliging tot kritieke infrastructuren, van digitaal onderwijs tot vaardigheden en van democratie tot media. Ik wil dat het digitale Europa ook het beste van Europa weerspiegelt: open, eerlijk, divers, democratisch en zelfverzekerd”, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Margrethe Vestager, de Executive Vice President van ‘A Europe Fit for the Digital Age’, voegde daar aan toe: “We willen dat elke burger, elke werknemer en elk bedrijf een eerlijke kans krijgt om te profiteren van de voordelen van digitalisering. Of het nu gaat om veiliger rijden of minder luchtvervuiling met connected en/of elektrische auto’s, of het redden van levens dankzij AI-gestuurde medische beelden waarmee artsen ziekten eerder kunnen opsporen en behandelen.”

Europa wil digitalisering leiden

De komende vijf jaar zal de Europese Commissie zich focussen op drie belangrijke digitale doelen:

Technologie waar mensen van kunnen profiteren;

Een eerlijke en concurrerende economie;

Een open, democratische en duurzame samenleving.

Cyberbeveiliging en een goede, krachtige, bescherming van de rechten op data wordt een van de prioriteiten. Bij de ontwikkeling van AI is het de bedoeling om voort te bouwen op bestaande ontwikkelingen en onderzoeken. En het belang van AI in alle industrieën – van auto-industrie en dienstverlening tot gezondheidszorg en landbouw – te versterken.

De complexiteit van innovatieven systemen die op basis van AI-algoritmen ontwikkeld worden, maakt dat het waarborgen van transparantie en het winnen van het vertrouwen van het publiek een van de belangrijkste taken wordt.

Kader voor risicovolle ontwikkelingen

Het whitepaper bevat een kader voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het versterken van het partnerschap tussen de particuliere en openbare sector, en het creëren van de juiste economische prikkels is een van de bouwstenen. Dat moet bijdragen aan de acceptatie van AI-toepassingen en digitalisering, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen. Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van wetenschappelijk personeel en internationale samenwerking met de EU.

Ook zogenoemde risicovolle AI-toepassingen worden benoemd. Daarmee doelt de EU op toepassingen in de gezondheidszorg, openbare veiligheid of vervoer. Toepassingen waarbij de kwaliteit van de data en de juiste werking van algoritmen cruciaal zijn. De EU stelt voor dat elke lidstaat daarvoor certificatiesystemen gaat ontwikkelen.

Verder wordt ook de kwestie van gezichtsherkenningssystemen besproken. Momenteel zijn die, op een enkele uitzondering na, nog verboden in Europa. De Europese Commissie is van plan het onderwerp binnen de Unie te bespreken en zo tot een lijst te komen met toepassingen waarvoor deze systemen wel gebruikt mogen worden.

Digitalisering en data economie

De hoeveelheid data die bedrijven en overheden genereren, neemt voortdurend toe. Toch blijft het grootste deel van die data onbenut. De EC wil daar met een nieuwe datastrategie verandering in brengen. Daarmee moet de EU een voorbeeld en leider worden op het gebied van een data-driven samenleving.

Om dat doel te bereiken moet onder andere een interne datamarkt gecreëerd worden. Daarmee kan ongebruikte data toegankelijk gemaakt worden en de informatiestroom tussen EU-landen onderling en verschillende sectoren van de economie gestimuleerd worden. Daarbij is het belangrijk dat de gegevens voor zogenoemde Big-Data analyses voor iedereen en alle bedrijven beschikbaar zijn.

De Europese Commissie zal hiervoor een passend regelgevingskader voor gegevensbeheer, toegang en (her)gebruik ontwikkelen. Hiervoor is het creëren van prikkels voor gegevensuitwisseling een vereiste. Evenals het vaststellen van praktische, eerlijke en transparante regels voor gegevensverwerking. Uiteraard in overeenstemming met de beginselen van bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming en regels voor eerlijke concurrentie.

De EC wil ook meer ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van next-generation infrastructuursystemen. Daarnaast zal de Commissie sectorspecifieke activiteiten ondernemen om Europese datacenters te creëren, bijvoorbeeld voor industriële productie, mobiliteit en gezondheid. Tot slot heeft ook het dichten van de gaten in de digitale vaardigheden van inwoners een prioriteit.