EU subsidie voor ontwikkeling nieuwe MRI-technologie

Doel van het MRI-technologie project, genaamd NOVA-MRI Novel Application of 19F Magnetic Resonance Imaging, of kortweg NOVA-MRI, is het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe contrastmiddelen. Fluor-19 (19F) is een van de eerste veelbelovende kandidaat contrastmiddelen voor de nieuwe MRI-technolgie.

De onderzoekers zullen zich dan ook vooral hiermee bezig houden. Contrastmiddelen worden in klinieken gebruikt voor precisiegeneeskunde. Het project wordt gecoördineerd door LUMC-hoogleraar Radiologie Hildo Lamb.

Fluor-19 als MRI contrastmiddel

Van Fluor-19 is al bekend dat het door een MRI-scanner gedetecteerd kan worden. Daarnaast is het een stof die nauwelijks in het menselijk lichaam voorkomt. Wanneer Fluor-19 als contrastmiddel gebruikt wordt betekent dit dat de MRI-scans nauwelijks achtergrondruis zullen vertonen.

“We kunnen het gebruiken als contrastmiddel om de doorbloeding van organen en tumoren te meten en om bloedvaten af te beelden. Ook kunnen we een stof koppelen aan het 19F-nanodeeltje, zodat het specifiek bindt aan dingen die we willen afbeelden, zoals bloedpropjes, plaques in de slagaderen, kankercellen of stamcellen”, zegt Professor Hildo Lamb.

Ontwikkeltraject MRI-technologie

Voordat Fluor-19 en de nieuwe MRI-technologie geschikt bevonden kunnen worden om in klinieken ingezet te worden moet nog veel onderzoek, ontwikkel- en testwerk verzet worden. Om ervoor te zorgen dat de hele keten van het ontwikkeltraject afgedekt kan worden, is gekozen voor een groep van 15 jonge onderzoekers die uit verschillende vakgebieden komen.

Deze onderzoekers gaan onder andere werken aan het scheikundig stabiliseren van het 19F-nanodeeltje en het koppelen aan ziektemarkers, het ontwikkelen van benodigde MRI-hardware en software voor opname van de beelden en analysetools voor het beoordelen van de beelden.

Veel aandacht voor MRI-ontwikkeling

Het maken van een MRI-scan is voor patiënten vaak een ingrijpende en langdurige onderneming. Wereldwijd wordt veel aandacht besteed aan onderzoek waardoor de kwaliteit van MRI-scans of de ervaring voor de patiënten verbeterd kan worden. Zoals het inzetten van AI en deep learning voor het vernellen van de analyse van MRI-scans.

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van MR-STAT waaraan het UMC Utrecht meewerkte. Hiermee wordt de tijd voor het maken van een MRI-scan van 25 naar vij minuten teruggebracht worden. Een duidelijke verbetering voor de patiënt.

Het NOVA-MRI project, dat gefinancierd wordt met een grant uit het H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions– Innovative Training Network, zal op 12 mei via een digitale meeting officieel afgetrapt worden. Meer informatie over het project is op deze website te vinden.