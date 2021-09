Europees project moet ontwikkeling vaccins versnellen

Vaccinaties redden jaarlijks naar schatting zo’n 2,5 miljoen mensenlevens. Een veelvoud daarvan worden met behulp van vaccins beschermd tegen ziektes en handicaps. De ontwikkeling van vaccins is een tijdrovend en duur proces. De tijdlijnen voor onderzoek en ontwikkeling van klassieke vaccins zijn lang. Gemiddeld moet voor de ontwikkeling van een vaccin meer dan tien jaar en meer dan 800 miljoen euro uitgetrokken worden.

Onderzoek naar nieuwe vaccins

Het multidisciplinaire project waaraan onderzoekers van elf Europese landen aan deelnemen moet daar verandering in brengen. Onder andere door de ontwikkeling en het toepassen van geavanceerde nieuwe modellen van menselijke organen.

Het onderdeel waar de onderzoekers van het UMGG en RUG zich binnen dit project op storten is een voorbeeld daarvan. Zij gaan onderzoeken of minilongen in een kweekbakje ingezet kunnen worden om te voorspellen welke vaccins goed werken tegen luchtweginfecties zoals griep. In een vroeg stadium van de corona pandemie werden in het lab gekweekte minilongen ook al ingezet. Toen met name met als doel om meer te weten te komen over het virus en het verloop van het ziektebeeld, onder andere in de zoektocht naar medicatie.

Deelname RUG en UMCG

Aan het project nemen de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie van het UMCG en de afdeling Moleculaire Farmacologie van het Groningen Research Institute of Pharmacy werken daarvoor nauw samen.

Het project Inno4vac is een publiek-private samenwerking. De financiering van het project is afkomstig van de Europese Unie in samenwerking met fabrikanten van vaccins. De coördinatie is in handen van het European Vaccine Initiative in Duitsland. In totaal zijn er 41 partners uit 11 verschillende Europese landen. Voor het project is 33 miljoen euro vrijgemaakt.