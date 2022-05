‘Europese toegang tot medische gegevens grote stap vooruit’

“Dit is een grote stap vooruit”, meent Schouw. “Als we de uitdagingen in de zorg het hoofd willen bieden, moeten we bereid zijn ons in Europa in te zetten voor een gezamenlijke en veilige data-infrastructuur, zodat we sneller en beter onderzoek kunnen doen naar nieuwe geneesmiddelen en vaccins. De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk deze samenwerking is, juist ook op het vlak van data. Uiteraard moet dit wel aan de Europese privacywetgeving voldoen.” In 2021 bleek uit onderzoek van het Nivel overigens dat juist de huidige privacyregels belemmerend werken voor het invoeren van een European Health Data Space. Het Nivel-onderzoek stelt dat uiteenlopende interpretatie door EU-lidstaten van wetgeving rondom bescherming van medische gegevens de komst van een European Health Data Space belemmeren.

Toegang tot medische gegevens

De Europese Commissie vindt dat binnen drie jaar alle artsen en burgers in Europa toegang moeten krijgen tot hun medische gegevens. Dit kan door alle gezondheidsgegevens van patiënten te verzamelen in een centraal systeem: The European Health Data Space. De EC heeft op 3 mei de concept-verordening ingediend die dit mogelijk moet maken. Zo kan een EU-breed platform ontstaat dat ook geschikt is om internationaal onderzoek te doen. De regeling kreeg een impuls van de coronaviruspandemie en toen bleek dat Brussel een voorsprong had bij het verkrijgen van vaccins en het creëren van een Europees Covid-statuscertificaat.

Ook database voor onderzoek

De centrale database is volgens Schouw handig voor patiënten die plotseling in een ziekenhuis belanden of medicijnen nodig hebben in het buitenland. Ze kunnen artsen direct toegang geven tot medische gegevens, wat levensreddend kan zijn en daarnaast tijd en kosten kan besparen. Daarnaast moet er een tweede database komen voor overheidsinstellingen, onderzoekers en de geneesmiddelenindustrie. Deze mag alleen gebruikt worden voor het doen van onderzoek naar nieuwe medicijnen en vaccins. Hiervoor komt een nieuwe toezichthouder.

Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) wijst erop dat het dossier daarmee een ‘uitkomst zou zijn voor patiënten met zeldzame aandoeningen, omdat hun gegevens dan in heel Europa geanonimiseerd kunnen worden ingezien door onderzoekers. Nu is het vaak moeilijk om onderzoek te doen naar deze aandoeningen, omdat er weinig patiënten zijn. Door de gezondheidsdata te delen kan er veel sneller een oplossing gevonden worden voor onder andere deze zeldzame ziektes.

De Europese dataruimte is een prioriteit van de Commissie voor de jaren 2019-2025 en heeft ook betrekking op de gezondheidssector. Een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens maakt gezondheidsgegevens (elektronische patiëntendossiers, genomica-gegevens, patiëntenbestanden enz.) makkelijker uitwisselbaar en toegankelijker, niet alleen ten behoeve van een betere gezondheidszorg (primair gebruik), maar ook voor gezondheidsonderzoek en beleidsvorming (secundair gebruik).

Uitstel Wegiz

De concept-verordening voor de European Health Data Space heeft ook zijn effect op de Nederlandse inspanningen om digitale gegevensuitwisseling te verplichten. Oorspronkelijk stond in april 2022 in de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het programma. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Kamer echter verzocht om die behandeling twee maanden uit te stellen. De minister gaf in een kamerbrief omtrent dat verzoek aan dat hij een voorstel voor de Europese verordening European Health Data Space wilde afwachten.