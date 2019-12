Evalan, Breathomix ontwikkelen e-nose

De SpiroNose van Breathomix analyseert uitgeademde lucht. Hierdoor kunnen longziekten, zoals astma, COPD, longkanker en andere aandoeningen eerder gediagnosticeerd worden en kan meer gericht een behandeling gestart worden.

De sensoren in de SpiroNose meten de complete mix van VOC’s (vluchtige organische componenten) in de uitademingslucht. De sensorwaarden worden vervolgens geanalyseerd en gecorrigeerd voor de omgevingslucht.

Op deze manier wordt er voor elke patiënt een individueel ademprofiel gecreëerd. Ademprofielen van nieuwe patiënten kunnen vergeleken worden met een bestaande database gevuld met ademprofielen en klinische gegevens van duizenden patiënten met een bekende diagnose.

Breathbase platform

Door de ademprofielen van nieuwe patiënten te vergelijken met deze onlinereferentiedatabase kan er nauwkeurig bepaald worden welke diagnose het meest waarschijnlijk is.

De SpiroNose meet zowel de uitgeademde lucht als de omgevingslucht en verstuurt de meetgegevens via een gateway naar het BreathBase platform. Daar worden de meetgegevens geanalyseerd, gecorrigeerd en vervolgens vergeleken met de referentiewaarden. Met behulp van Artificial Intelligence technieken wordt uiteindelijk een advies gegeven over de meest waarschijnlijke diagnose.

Veilige data gateway

In samenwerking met Breathomix, ontwikkelde Evalan een productieversie van het systeem. Daarbij was Evalan verantwoordelijk voor alle fysieke onderdelen van de SpiroNose: het sensorsysteem en een veilige data gateway. De cloudoplossing, de databases en de portal voor de artsen werden ontwikkeld door Microsoft en Tecknoworks.

De nieuwe SpiroNose is volledig geïntegreerd in de Azure Cloud van Microsoft, en maakt gebruik van specifieke functies zoals IoT Hub, Device Twins, Cosmos en SQL db en Artificial Intelligence modules. Tijdens de ontwikkeling is tevens het design verbeterd en is de hardware geschikt gemaakt om ingezet te kunnen worden binnen de zorgpraktijk.