Evaluatie Toolbox Indicatiestelling Wijkverpleging

In 2018 werd de Toolbox Indicatie Wijkverpleging in gebruik genomen. Deze online toolbox is te anderen via een speciale website en bevat diverse hulpmiddelen die wijkverpleegkundigen kunnen gebruiken bij een indicatiestelling. De toolbox is ontwikkeld aan de hand van de door het veld opgestelde ‘Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’. Na twee jaar is het tijd voor een evaluatie.