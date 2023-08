Exor neemt een belang van 15% in Philips

Met de aankoop van 15 procent van de aandelen van Philips is een bedrag gemoeid van 2,6 miljard euro. De investering van Exor in het Nederlandse gezondheidstechnologie bedrijf zal niet leiden tot aandelenverwatering en is uitgevoerd door middel van aandelenaankopen op de markt en een overeenkomst met een grote financiële instelling.

Exor is met deze investering meteen de grootste aandeelhouder van Philips. Het bedreef heeft echter geen plannen om een meerderheidsbelang te vergaren. Om dat te onderstrepen zijn beide bedrijven overeengekomen dat Exor haar aandeel in Philips, als het dat wil, uit kan breiden tot maximaal 20 procent van het uitstaande gewone aandelenkapitaal.

Investeren in gezondheidstechnologie

Exor heeft haar pijlen al langer gericht op investeringen in gezondheidstechnologie. Als gevolg van die strategie besloot het het bedrijf ook in gesprek getreden met Philips. De investering in het Nederlandse gezondheidstechnologie bedrijf zal, zo stellen beide partijen, het leiderschap, de strategie en het waardecreatiepotentieel ondersteunen.

De strategie en het duurzame waardecreatieplan, in 2016 door toenmalig topman Frans van Houten, al benoemd als een van de speerpunten van het bedrijf, zijn gebaseerd op het doel om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren door middel van zinvolle innovatie. Het bedrijf heeft leidende marktposities in aantrekkelijke marktsegmenten voor gezondheidstechnologie, mogelijk gemaakt door een innovatief portfolio en een sterk klantenbestand.

Langtermijninvesteerder voor Philips

“We verwelkomen Exor als langetermijninvesteerder in Philips. Ze hebben een succesvolle staat van dienst en een duidelijke strategie om te groeien en zich te ontwikkelen in de gezondheidszorg en technologie. De substantiële investering van Exor onderstreept hun vertrouwen in de transformatie van Philips tot een technologiebedrijf voor de gezondheidszorg en het groei- en waardepotentieel ervan”, zegt Feike Sijbesma, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Philips.

“De weg van verandering die Philips de afgelopen jaren is ingeslagen, heeft geleid tot een bedrijf dat twee gebieden combineert – gezondheidszorg en technologie – waar we ons voor inzetten”, voegt John Elkann, CEO van Exor daar aan toe.

Philips is een van de toonaangevende bedrijven als het gaat om technologische ontwikkelingen voor de gezondheidszorg. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, zoals gegevensuitwisseling en beeldverwerkende technologie, bewijzen dat.