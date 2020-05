Expertgroep wil coronamaatregelen omzetten in begrijpelijke taal

2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Zo’n 33 procent is beperkt gezondheidsvaardig en 22 procent heeft moeite met het gebruik van computers en internet. Hoe zorgen we dat de corona-maatregelen in voor iedereen begrijpelijke taal beschikbaar zijn? En dat mensen het totaal kunnen blijven overzien? Door samen met een brede groep experts de maatregelen uit de persconferentie te hertalen. Morgen gaat die groep experts aan de slag om de persconferentie te ‘hertalen’, zo schrijft Lea Bouwmeester op LinkedIn.

Begrijpelijke taal

De voorzitter van de Redactieraad van ICT&health doet daarbij een oproep om aan te haken aan het initiatief van het netwerk Taal van Allemaal, waar partijen die zich inzetten voor duidelijke taal, communicatie en dienstverlening samen komt. ‘We bouwen voort op hetgeen er is en vullen aan. Doe je mee? Samen kunnen we meer.’ Expertise is op diverse vlakken welkom, als je:

Zelf moeite hebt met lezen of begrijpen van de persconferentie (om welke reden dan ook).

Een taalexpert bent.

Een expert bent in visualiseren.

Schrijf je dan in via deze link.

Na de sessie worden de teksten nóg een keer getest bij een groep ervaringsdeskundigen. Daarna worden de basisdocumenten beschikbaar gesteld voor iedereen die ze wil gaan inzetten.

De sessie is een initiatief van:

Tessie Wittelings (Koraal).

Sannne verhagen (bureau Wisselstroom).

Lea Bouwmeester.

Initiatieven digitale uitdagingen

De afgelopen maanden zijn er meer initiatieven geweest om lager opgeleiden, minder digitaal vaardige mensen te helpen alles op het gebied van corona mee te krijgen. Dat betreft bijvoorbeeld de uitdagingen die zijn ontstaan door de stroomversnelling waarin de digitalisering van de zorg geraakt is als gevolg van de coronacrisis, zo schreef ICT&health begin april.

Zo zorgt beeldbellen in de gehandicaptenzorg voor veel uitdagingen, stelde Sandra de Wit, verpleegkundig specialist en voorzitter van V&VN Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ). Ook kenniscentrum Pharos ziet deze uitdagingen voor een grote groep Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden en biedt tips om e-health voor iedereen toegankelijk te maken. Toezichthouder IGJ stelt dat een uitleghulp zoals ‘Steffie’ kan helpen bij het ‘vertalen’ van moeilijke informatie en begrippen.