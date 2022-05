Expertisecentrum Parkinson en NeLL gaan samenwerken

Het Expertisecentrum voor Parkinson van Radboudumc en NeLL vullen elkaar volgens betrokkenen goed aan. Beide doen bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar hoe consumenten en patiënten gezondheidsinfo opnemen, verwerken en opvolgen. Met de specialistische kennis uit de onderzoeken van het Parkinsoncentrum en de brede expertise van NeLL op het gebied van validatie en implementatie zetten beide zich in voor een zo goed mogelijke gepersonaliseerde zorg. Hierbij zal e-Health een grote rol spelen.

Patiënten met Parkinson hebben baat bij samenwerking

Door samen nieuwe kennis op te doen, te verzamelen en te delen willen de specialisten van het expertisecentrum voor Parkinson en NeLL duurzame, toekomstbestendige zorg ontwikkelen waarbij de zorg zo goed mogelijk wordt afgestemd op de individuele patiënt. “De missie van ons expertisecentrum is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met Parkinson” , vertelt Bas Bloem van het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson. “Ik ben erg onder de indruk van de enorme kennis die aanwezig is binnen NeLL. Ik ben ervan overtuigd dat we al snel tastbare resultaten kunnen boeken waar patiënten baat bij hebben.”

Internationaal platform voor digitale zorg

Bij NeLL zijn ze al net zo enthousiast over de samenwerking van deze partijen die complementair aan elkaar zijn. Niels Chavannes, oprichter van Nell: “We zijn bij NeLL vereerd dat we met het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson samen gaan werken. Als nationaal en internationaal kennisplatform voor digitale zorg kunnen we helpen om expertise te verspreiden en implementeren. Tevens gaan we Parkinson vergelijken met andere relevante chronische aandoeningen, zodat er meer inzicht komt in de best mogelijke strategieën voor diagnose en behandeling.”

Parkinson & facts

In Nederland waren er in 2020 57.960 mensen met Parkinson(isme). Dat aantal loopt met name door de snelle vergrijzing op. Trillen, tragere bewegingen en moeilijker lopen zijn enkele symptomen van Parkinson, een complexe ziekte die lang niet altijd in een vroeg stadium wordt onderkend. Het inzicht in de ziekte neemt langzaam maar zeker toe maar genezing is nog niet mogelijk. Wel groeit het aantal behandelmogelijkheden om bijvoorbeeld de symptomen te kunnen verminderen.

Een goed voorbeeld is het veelbelovende compacte hersenimplantaat (DBS) dat onlangs ontwikkeld is op de universiteit van Oxford. Ook wordt, nauw aansluitend op de samenwerking van Radboudumc en NeLL, steeds meer aandacht besteed aan thuismonitoring van Parkinson patiënten. Patiënten die behandeld worden in het Elkerliek en het Zuyderland Medisch Centrum kunnen bijvoorbeeld de zorg, waarvoor ze vroeger naar het ziekenhuis moesten, sinds begin 2022 ook thuis ontvangen.