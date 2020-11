Expertisecentrum voor zelfmanagement chronisch zieken

Doelstelling van het Self-Management Europe expertisecentrum is het bieden van handvatten aan patiënten(organisaties), zorgprofessionals, zorgorganisaties en beleidsmakers. Daarmee moet een bijdrage en ondersteuning geleverd worden aan het bevorderen van zelfmanagement van kwetsbare groepen in de samenleving.

Het expertisecentrum is een onderzoeks- en innovatiecentrum voor actuele en innovatieve kennis over empowerment en zelfmanagement bij patiënten met chronische aandoeningen. Self-Management Europe is opgericht door het Nivel in samenwerking met onderzoekspartners Avedis Donabedian Research Institute (FAD) uit Barcelona en Optimedis uit Hamburg.

Nieuwe zelfmanagement kennis vergaren

“We streven ernaar om een Europees expertisecentrum te worden dat de meest actuele en innovatieve multidisciplinaire wetenschappelijke kennis biedt over hoe empowerment en zelfmanagement van patiënten in Europa beter kan worden aangepakt in praktijk en beleid”, vertelt dr. Monique Hermans, senior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen.

Naast het delen van bestaande (wetenschappelijke) kennis over empowerment en zelfmanagement, staat ook het genereren van nieuwe kennis over deze onderwerpen door nieuw onderzoek centraal. Daarbij ligt de nadruk op patiëntengroepen met chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes en overgewicht.

Het expertisecentrum is een Joint Venture-initiatief dat wordt gevormd door een multidisciplinair team onder leiding van het Nivel, FAD en Optimedis. Verder zullen ook aangesloten leden, zoals European Patient Forum, onderzoeksinstituten en gezondheidszorgorganisaties, deelnemen. Het nieuwe centrum ondersteunt het werk van aangesloten leden in Europa door middel van advies bij beleids- en projectontwikkeling, uitwisseling van kennis en expertise, onderzoek, netwerken en communicatie.

De zorgsector is inmiddels al overtuigd van de voordelen die zelfmanagement bij chronisch zieken en kwetsbare groepen in de samenleving kan bieden. De cultuurverandering bij leidinggevenden en zorgprofessionals is daarvoor jaren geleden al ingezet.