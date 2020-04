Experts gaan zorginstellingen gratis helpen met cybersecurity

Kwaadwillende bedrijven en personen grijpen juist dit soort crisissituaties aan om misbruik te maken van het feit dat (zorg)instellingen even iets minder gefocust zijn op cybersecurity. Dat was ook het onderwerp van de ‘Tech tegen Corona’ bijeenkomst. De ‘Wij Helpen Ziekenhuizen’ coalitie van cyberexperts bieden hun gratis diensten aan via een speciale website. Zorginstellingen die met spoed gebruik willen maken van die hulp kunnen zich daar melden.

Z-Cert, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg, zal de aanvragen beoordelen op prioriteit en doorzetten naar de beschikbare cyberexperts. Binnen het initiatief stellen onder andere KPN Security, Deloitte, Tesorion en Northwave elk kosteloos honderd uur dienstverlening beschikbaar.

Toename phishing

Behalve de waarschuwingen in het Europol rapport signaleert ook Z-CERT een toename van het aantal coronavirus gerelateerde phishing-mails. Begin deze week werden een aantal verdachte e-mail adressen en onderwerpen van mails gepubliceerd. Komt u die tegen, open ze niet, klik niet op linkjes en maak een melding bij de IT beheerder, zo luidt het advies.

Mail: Hubert.H @ HHS.gov Subject: Warning! CORONAVIRUS. Presentation VBS COVID-19

Mail: hspenser @ cheo.on.ca Subject: COVID-19 UPDATE

Mail: Shelly.Liebau6983311 @ gmx.com Subject: COVID-19 Hospital Visit

alle mail afkomstig van domeinnaam: inicia.es (dat is het internetadres, vanaf het @)

Het algemene advies luidt om extra voorzichtigheid en oplettendheid te betrachten bij het openen van mails over het coronavirus.

Cybersecurity bij zorginstellingen

Europol meldt dat het aantal cyberaanvallen sinds de coronacrisis flink stijgt. Zo wordt misbruik gemaakt van thuiswerkers die vertrouwen op digitale oplossingen. Europol waarschuwt specifiek ziekenhuizen voor mogelijke aanvallen op de kritieke gezondheidsinfrastructuur. In diverse landen, waaronder Tsjechië, Spanje en Frankrijk, zijn ziekenhuizen al het doelwit geworden van hackers. En een Brits testcentrum werd al getroffen door gijzelsoftware.

Ook de WHO meldde onlangs een verdubbeling van het aantal online aanvallen in maart en het werd zelf ook al aangevallen. “We zien dat de wereld instabieler is, dat het onduidelijker wordt wie je vrienden en je vijanden zijn, en spionagegroepen maken misbruik van die instabiliteit”, aldus Liesbeth Holterman van Cyberveilig Nederland in de Volkskrant.

Er zijn echter ook voorbeelden waarbij ‘hacken’ op een positieve manier bijdraagt aan het bedwingen van de coronacrisis. De hackathon ‘Hack Corona!’ is zo’n inititief. Daar wordt de expertise van hackers gebundeld om complexe problemen middels een multidisciplinaire design thinking aanpak, te tackelen.