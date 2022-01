Extended Reality toont straks resultaat plastische chirurgie

Corten kwam op het spoor van de Extended Reality technologie dankzij bekende sociale media-apps als Snapchat en Face Swap. Daar kun je, voor de fun, je gezicht op andere lichamen projecteren of een totaal ander uiterlijk geven, met virtuele accessoires en plaatjes. De plastisch chirurg bedacht dat deze technologie mogelijk ook ingezet zou kunnen worden om mensen te laten zien hoe hun gezicht er uit zou gaan zien naar een chirurgische reconstructie.

Extended Reality

Patiënten met tumoren in het gezicht ervaren de operatie om de tumor te verwijderen vaak als zeer ingrijpend. Daarna is meestal een even zo ingrijpende operatie nodig om het gezicht te reconstrueren. Met het project, Zien is Geloven, wil Eveline Corten nu dus een app ontwikkelen die deze patiënten een ‘tastbaar’ inzicht geeft in wat zij van de reconstructieve operatie(s) kunnen verwachten.

Het ontwikkelen van een app waarmee de verwachte resultaten van reconstructieve aangezichtschirurgie getoond kunnen worden behelst nog wel wat uitdagingen. “De algoritmen van Snapchat zijn gebaseerd op honderdduizenden foto’s van ‘gewone’ gezichten. Wij hebben te maken met gezichten met individuele afwijkingen die niet heel erg vaak voorkomen. De applicatie zal over drie jaar nog niet perfect zijn, maar wel veel beter dan het voorlichtingsmateriaal dat we nu hebben,” aldus Corten.

Gepersonaliseerde voorlichting is belangrijk voor patiënten die een aangezichtsreconstructie. Tijdens het proces, dat langere tijd duurt en waarvoor vaak meerdere operaties nodig zijn, is het goed om niet alleen het eindresultaat, maar ook de fases die daar tussen liggen, te kunnen tonen. Dan weet de patiënt wat hem te wachten staat.

Momenteel is namelijk maar weinig goed bruikbaar beeldmateriaal beschikbaar om patiënten uit te leggen hoe die verschillende stappen en het verwachte eindresultaat eruitzien. “Dan zijn er misschien wel foto’s, maar die zijn van een mannelijke patiënt met een snor. Daar herkent een vrouwelijke patiënt zich niet in. Je zou dus gepersonaliseerd, meer levensecht voorlichtingsmateriaal willen hebben. Met Zien is Geloven moet dat op termijn mogelijk worden”, vertelt de plastisch chirurg.