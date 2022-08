Extra stimulans voor digitale zorg wijkverpleging

Allereerst is er de Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW). Deze geeft organisaties financiële steun voor projecten die nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang zetten. Digitalisering hoort daar uiteraard expliciet bij. Die projecten kunnen eventueel worden gedaan in samenwerking met andere zorginstellingen die wijkverpleging verlenen, zzp​’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners zoals huisartsen en gemeenten. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend tot 12 september 2022.

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Hiernaast is er een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het ministerie van VWS heeft in totaal 12,5 miljoen euro geoormerkt voor de nieuwe SET. Iedere organisatie die bezig is met e-health in de thuissituatie kan inschrijven op deze regelingen. Een heel interessante optie dus voor organisaties voor wijkverpleegkundigen die bezig zijn met digitalisering. Op de website van ZonMw is hier meer over te lezen. Aanvragen voor deze subsidiemogelijkheid kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend.