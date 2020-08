EY: Pandemie versnelt digitale acceptatie

Hoewel het onderzoek zich niet specifiek richt op de versnelling van de uitrol, beschikbaarheid en toepassing van e-health oplossingen zijn de bevindingen wel interessant. De versnellende acceptatie van de digitale wereld is een factor die zeker ook een rol speelt bij het gebruik, en de bereidheid daartoe, van e-health toepassingen. Juist nu een versnelling daarvan, ook na de pandemie, volgens sommige experts van belang is om niet uiteindelijk weer terug te vallen op oude processen en ‘gewoonten’.

Het onderzoek ‘Leven in een pandemie’ toont aan dat gezondheid, en met name gezonder leven, nu belangrijker is dan ooit. Van de ruim 2000 respondenten gaf 80 procent aan nu gezonder te eten en ook meer maaltijden zelf, thuis te bereiden. Ruim de helft (56%) zegt meer huishoudelijk werk te doen en bijna eenderde (32%) doet nu thuis aan sport om fit te blijven.

Digitale acceptatie

Sociale interacties hebben ook een forse verandering ondergaan. Daarbij valt vooral de acceptatie van digitale oplossingen en platforms op. Meer dan driekwart van de respondenten zegt dat ze videobellen (Skype, Zoom, etc) nu steevast gebruiken om in contact te blijven met vrienden en familie. Ook e-learning is dankzij de coronacrisis aan een opmars bezig. Zo is ongeveer 80 procent van de studenten overgestapt naar online onderwijs. Bijna de helft (46%) wil daar ook na de pandemie mee doorgaan.

Toch speelt tegelijk met de versnellende digitale acceptatie ook de bezorgdheid over online veiligheid een grotere rol. Vier op de vijf respondenten zegt onbekende websites en diensten te vermijden en persoonlijke gegevens niet te delen. Ook verwijderen ze regelmatig website-cookies.

“Er is een duidelijke verschuiving in consumentengedrag naar online, zelfs in traditioneel offline gebieden. Consumenten ‘cocoonen’ thuis om zichzelf te beschermen tegen de pandemie. Bedrijven doen er goed aan hun strategie nu al aan te passen op die nieuwe werkelijkheid”, aldus Shashank Shwet van EY.