Factsheet bereidt zorgverleners voor op PGO

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat de acceptatie en het gebruik van PGO’s door patiënten voor een belangrijk deel afhangt van de adviezen die zij krijgen van zorgprofessionals. Het is dus zaak zorgprofessionals, zoals medisch specialisten en verpleegkundigen, voor te bereiden op de komst van PGO’s. De door VIPP samengestelde factsheet ‘PGO en Zorgverlener’ geeft aan de hand van tips en bespreekpunten antwoord op de vraag hoe dat gerealiseerd kan worden.

PGO factsheet voor zorgverleners

De factsheet (pdf) omvat ten eerste een aantal handvatten in de vorm van bespreekpunten die kunnen helpen om zorgverleners te betrekken bij het inbedden van PGO’s in het zorgproces. Daarbij ligt de focus uiteraard op de voordelen die een PGO biedt. Enkele voorbeelden van deze bespreekpunten zijn:

Bereid zorgverleners voor op de komst van PGO’s door ze tijdig te informeren over de rol die de PGO gaat hebben in de instelling. Geef hierbij aan dat patiënten via een zelfgekozen PGO de Basisgegevensset Zorg (BgZ), relevante correspondentie en radioverslagen digitaal kunnen ophalen uit de instelling.

Bespreek de meerwaarde van PGO’s met zorgverleners. Op de website van MedMij zijn daarvoor diverse goede voorbeelden te vinden. Die gaan in op de meerwaarde van een PGO voor zorgverleners.

Wijs zorgverleners op handige hulpmiddelen. Pharos heeft tools ontwikkeld ten aanzien van begrijpelijke en toegankelijke informatie, zoals P-regels en wensenlijst taalambassadeurs.

Bespreek hoe zorgverleners gaan communiceren over de rol van PGO’s in de instelling.

In de factsheet staan ook een aantal tips en hulpmiddelen die zorgverleners kunnen helpen bij het vergroten van hun eigen kennis over PGO’s. Bijvoorbeeld door zelf een PGO te gebruiken om ervaring op te doen met het ophalen van gegevens. Of het doorlopen van de e-learning die VIPP 5 ontwikkeld heeft. Die gaat in op de vraag wat een PGO is. De plannen gis om deze e-learning begin 2022 uit te breiden met modules t.a.v. gespreksvoering, dossiervoering en de rol die verschillende zorgverleners kunnen hebben in de communicatie rondom de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Met de technische uitrol en voorbereidingen van PGO’s gaat intussen best goed. In oktober maakte de Patiëntenfederatie en MedMij bekend dat op dat moment meer dan 4.000 zorgverleners aan de voorwaarden voor aansluiting voldeden.