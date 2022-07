Factsheet NVZ: 28% poliklinische zorg is digitaal

In de politiek wordt expliciet ingezet op digitale zorg. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’, dat is dé essentiële zinsnede uit de brief die Conny Helder op 4 juli 2022 naar de Tweede Kamer stuurde. De digitaliseringsslag bij poliklinieken marcheert daarbij volgens NVZ in ieder geval volgens plan. ‘In het eerste kwartaal van 2022 vond zo’n 28% van alle poliklinische zorg bij NVZ-ziekenhuizen niet meer fysiek in het ziekenhuis plaats, maar digitaal, dichtbij de patiënt’, aldus de factsheet. Onder digitale zorg vallen bellen, beeldbellen, telemonitoring, teledermatologie en schriftelijke consulten. Het overgrote deel bestaat nog steeds uit telefonische contacten. ’

Eerste consult: digitaal kan ook

Patiënten die via een beeldbelconsult in het eerste kwartaal van 2022 zorg hebben ontvangen, waren gemiddeld 44 jaar. 28% van de beeldbelconsulten in 2022 was ter vervanging van het eerste consult. Deze mogelijkheid is er sinds 2021 en blijkt goed aan te slaan. In 2019 maakte 51% van de ziekenhuizen gebruik van beeldbellen, begin 2022 was dat inmiddels 99%. Niet alle digitale zorgvormen kunnen door het ziekenhuis als verrichting geregistreerd worden. Zoals digitale zorgvormen die verpleegkundigen of paramedici inzetten. Of digitale meekijkconsulten tussen huisarts en medisch specialist. Daarom zijn deze vormen in de factsheet niet meegenomen.

Telemonitoring populair bij cardiologen

Zorg op afstand door ziekenhuizen blijkt in het algemeen goed te werken, zo stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie heeft in 10 ziekenhuizen bijvoorbeeld onderzocht hoe telemonitoring in de praktijk wordt aangepakt. Dit gebeurde gemiddeld genomen veilig. Ook de reacties van patiënten waren in het algemeen positief. Bij telemonitoring kan een patiënt met slimme applicaties zoals smart watches, apps en slimme pleister op afstand 24/7 in de gaten worden gehouden. Telemonitoring wordt volgen de factsheet onder meer toegepast binnen de specialismen interne geneeskunde, maag-darm-leverziekten en kindergeneeskunde. Het vaakst wordt deze digitale mogelijkheid echter ingezet door cardiologie, gevolgd door longziekten.