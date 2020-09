Factsheet voor registreerbare nieuwe zorgvormen

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat steeds meer medisch specialisten zorg op afstand aanbieden of fysieke consulten vervangen door een telefonisch of beeldbel consult. In veel gevallen was dit, door de contact beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, bittere noodzaak geworden. Die verandering heeft echter ook tot gevolg dat zowel de medisch specialisten als patiënten de andere voordelen van deze vernieuwende vormen van zorg zijn gaan inzien.

Factsheet vernieuwde zorg

In de factsheet staat hoe deze vormen van zorg opgenomen zijn in de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit en dus geregistreerd kunnen worden. Ook telemonitoring, zorg thuis en het extra lange consult om samen met de patiënt te beslissen over een passende behandeling worden in deze factsheet beschreven. Een overzicht:

Consult via een videoverbinding met de patiënt

Consult met een belverbinding (telefonisch) met de patiënt

Consult via mail of chat met de patiënt

Voor al deze zorgvormen geldt dat de consulten zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur moeten voldoen aan de voorwaarden voor het reguliere, face-to-face, polikliniekbezoeken. De alternatieve consulten kunnen geregistreerd worden door een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog.

Andere vernieuwende zorgvormen die in de factsheet beschreven worden:

Telemonitoring; het op afstand monitoren van een patiënt over een langere periode in het kader van een uit te voeren behandelplan

Uitgebreid consult met de patiënt om gezamenlijk te beslissen over een passende behandeling

Klinische zorgdag in de thuissituatie

Met deze laatste vorm worden een klinische opname in de thuissituatie en alle door de zorginstelling geleverde zorg bedoeld, die niet zijn beschreven in andere zorgactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het thuis geven van een antibiotica infuus in plaats van een opname in een zorginstelling. De volledige factsheet is hier na te lezen (pdf-link)