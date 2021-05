Far-UVC licht vergroot welzijn in coronatijd

“Licht kan helpen om welzijn te herstellen”, stelt Roosegaarde in ICT&health 3. “Mensen verlangen er na ruim een jaar coronavirus naar om elkaar weer op een veiligere manier te kunnen ontmoeten, ook mensen buiten de eigen bubbel. Dit is een vorm van welzijn die ook de komende jaren nog een grote rol zal blijven spelen. Een innovatie zoals die van de Urban Sun kan daarbij helpen.”

Virusvrij via far-UVC licht

De lichtcirkel van het far-UVC licht kan een plek zoals een plein grotendeels vrij maken van het virus, met de snelheid van het licht. Hiermee kan sociale isolatie tegengegaan worden door publieke ruimtes zoals culturele festivals, sportevenementen en schoolpleinen in de toekomst veiliger te maken. Voor Roosegaarde is de Urban Sun daarmee geen einddoel, maar een middel.

De ontwerper hoopt dat het voorbeeld van de Urban Sun dan ook navolging krijgt. Na de pilot in Rotterdam bij de Erasmusbrug zijn er al honderden aanvragen wereldwijd binnen gekomen, onder andere voor tentoonstellingen. Maar Roosegaarde en zijn team leggen de focus op grote openbare ruimten en evenementen, denk aan Lowlands of een expo. “Ik denk zeker dat er andere partijen zullen komen die met far UVC-oplossingen zullen komen, juist voor binnenruimtes. Ik hoop echt dat dit de komende jaren onderdeel wordt van een nieuwe standaard.”

Veel te winnen

Daarbij is nog veel te winnen door anders om te gaan met de bestaande veiligheidsstandaarden. Zo stammen veel standaarden van de maximum hoeveelheid UV-licht uit de jaren ’70, gebaseerd op de technologie van destijds.

“Urban Sun voldoet aan de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) veiligheidsstandaard. Deze veiligheidsstandaard is gebaseerd op de technologie van vroeger. Er wordt onderzocht of de standaard veilig verhoogd kan worden dankzij de nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit betekent dat het bereik van één far-UVC lamp vergroot wordt. Zo kunnen we innovaties die op licht gebaseerd zijn versnellen, beter en slimmer maken.”

