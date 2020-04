‘Fast track grant’ voor rekentijd COVID-19-onderzoek

De versnelde procedure is van toepassing op alle faciliteiten en diensten van SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek. Dat zijn onder andere de nationale supercomputer Cartesius, het Lisa rekencluster, high-throughput dataprocessing, HPC Cloud en cloud-oplossing op maat. Naast de toegang kan ook de nodige opslag en technische expertise aangevraagd worden. Hetzelfde geldt voor assistentie bij de installatie en configuratie van software met betrekking tot COVID-19-onderzoek.

Versnelde aanvraagprocedure

De versnelde toegang kan aangevraagd worden door elke onderzoeker die bij een van de instellingen aangesloten is die ook in aanmerking komen voor een regulier call voor rekentijd. Voor de versnelde aanvraagprocedure is aan speciaal traject aangemaakt. Daarmee kunnen onderzoekers een aanvraag rechtstreeks bij SURF indienen.

Bij de aanvraag moet ook een motivatie met betrekking tot de keuze voor het onderwerpen ingediend worden. En de aanvrager moet aantonen dat het onderzoek een aanvulling is op de bestaande studies van het RIVM en de WHO. Ook mag het onderzoek geen bestaande studies hinderen of herhalen, en er mag geen beroep gedaan worden op middelen van de WHO of RIVM. Verwacht wordt tevens dat aanvragers die middelen ontvangen hun resultaten open access zullen publiceren.

Voorwaarden COVID-19-onderzoek

Een overzicht van alle voorwaarden waar het COVID-19-onderzoek aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ‘fast track grant’:

De aanvraag kan ingediend worden via het digitale aanmeldformulier op deze website. Daar kan de aanvrager een aanvraagaccount aanmaken in de aanvraagportal.

Beschrijf hoe het voorgestelde onderzoek bijdraagt aan ons begrip van COVID-19 en/of het land beter in staat stelt om te reageren op de pandemie. Motiveer die keuze en toon aan dat het een aanvulling is en geen duplicaat van, of storend voor bestaande onderzoeken is.

SURF stuurt de aanvraag vervolgens naar NWO voor een Fast Track-beoordeling van de motivatie en beschrijving van het onderwerp.

Er wordt naar gestreefd om binnen 3 werkdagen na het indienen van een voorstel te informeren over de goedkeuring van subsidies.

Indien de ‘fast track grant’ en bijbehorende middelen toegewezen worden, dan wordt dat onderzoekers hun resultaten publiceren in de open wetenschappelijke literatuur.

Tot slot wijst de NWO nogmaals op het belang van het feit dat deze oproep alleen van toepassing is op onderzoeken die een aanvulling vormen op bestaande RIVM- en WHO-studies. Het RIVM en de WHO worden momenteel overspoeld door Covid-19-studies.