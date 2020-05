Federatie Medisch Specialisten: De zorg is veilig!

Huisartsen en specialisten staan klaar om mensen die gezondheidsklachten hebben te helpen. In ziekenhuizen en in huisartsenpraktijken zijn de afgelopen weken diverse en uitgebreide maatregelen genomen om de zorg voor niet-coronapatiënten veilig te maken en houden. Maatregelen waardoor mensen ook op die plekken geen extra risico op besmetting lopen.

Angst en drukte

De angst om besmet te raken is, zo denken artsen, een van de belangrijkste redenen waarom mensen niet naar het ziekenhuis of huisarts gaan. Daarnaast denken velen dat huisartsen en medisch specialisten het op dit moment te druk hebben met de behandeling van COVID-19 patiënten. “Het is belangrijk dat wanneer mensen klachten hebben, ze snel contact opnemen met hun (huis)arts. We moeten voorkomen dat mensen onnodig schade oplopen door niet te komen of zorg uit te stellen”, zegt Peter Paul van Benthem, KNO-arts en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.

Een bijkomend doel van de voorlichtingsvideo (zie hieronder) is het om mensen voor te bereiden op het feit dat de zorg nu soms op een andere manier verloopt. “De zorg vindt zoveel mogelijk doorgang, maar vaak gebeurt dat wel op een andere manier, telefonisch of via een videoconsult. Ook als er aanvullend onderzoek nodig is zoals bijvoorbeeld een scan of bloedonderzoek dan is het veilig om naar het ziekenhuis te komen”, aldus Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Voorlichtingsvideo De zorg is veilig!

De normale zorg gaat door en is veilig!

“Enerzijds zijn we blij dat patiënten niet zomaar de praktijk binnenlopen. Anderzijds is ook de drempel om te bellen of e-consult te starten lijkbaar hoger geworden. Goed dat hier aandacht voor is, zodat mensen weten dat hun klachten nog altijd in ‘veilige handen’ zijn”, zegt huisarts Patrick Jansen.

De video is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).