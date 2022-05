FES-PET-scan kan biopt vervangen bij uitgezaaide borstkanker  

Een biopt is voor het meten van de hormoongevoeligheid de standaard, maar kan niet altijd veilig worden verricht. Bij een biopt wordt een stukje weefsel weggenomen om te onderzoeken. Het feit dat blijkt dat de FES-PET-scan een patiëntvriendelijk alternatief is voor het bepalen van ‘de ER’, is van belang voor duizenden vrouwen per jaar bij wie uitgezaaide borstkanker wordt vastgesteld.

Het onderzoek werd gedaan door multidisciplinaire teams met vijf Nederlandse centra: het UMCG in Groningen, Amsterdam UMC, locatie VUmc, UMC Utrecht, Erasmus MC in Rotterdam en het Radboudumc in Nijmegen. Het werd mogelijk gemaakt met KWF-financiering en de resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology.

Patiënten hebben liever scan dan biopt

‘Een biopt geeft meer informatie dan alleen over de ER, en zal daarom relevant blijven”, vertelt. internist-oncoloog Schröder op de website van UMCG. “Maar als een biopt niet veilig uitvoerbaar is, is de FES-PET-scan een uitstekend alternatief om hormoongevoeligheid van uitgezaaide borstkanker te bepalen. Dat is direct van belang voor de dagelijkse praktijk. Bovendien weten we dat patiënten de voorkeur geven aan een scan boven een biopt. Het doel is dan ook om de FES-PET-scan zo breed mogelijk beschikbaar te maken, en in richtlijnen op te nemen.”

Om mogelijke uitzaaiingen van borstkanker in kaart te brengen, worden bij patiënten testen en scans uitgevoerd. Daarbij horen bijvoorbeeld een standaard CT-scan, FDG PET-scan of botscan en een biopt van een uitzaaiing. Een biopt is erg belangrijk om de kenmerken, zoals aanwezigheid van de ER, van de borstkanker vast te stellen. De ER is aanwezig bij ongeveer 70% van alle borstkankers die met dat gegeven gevoelig zijn voor hormoonbehandelingen. Het is van belang om deze kenmerken opnieuw vast te stellen bij uitzaaiingen, omdat ze kunnen veranderen in de loop der tijd. In de Nederlandse IMPACT-studie werd onderzocht of het toevoegen van specifieke PET-scans, zoals de FES-PET-scan, aan de standaardonderzoeken, zinvol is.

Betrouwbare resultaten

Het antwoord dat uit het onderzoek komt is ondubbelzinnig ‘ja’. In het huidige onderzoek wordt aangetoond dat bij FES-PET-opname boven een bepaalde grens (‘maximal standard uptake value’ >2,5) het biopt in 99% van de gevallen ook ER laat zien. Het huidige onderzoek toont aan dat bij FES-PET-opname boven een bepaalde grens het biopt in 99% van de gevallen ook ER laat zien. De FES-PET-scan is dus erg betrouwbaar.

Het onderzoek werd verricht met vijf Nederlandse centra. Schröder: ‘Hierdoor konden we het grootste cohort patiënten samenstellen met recent uitgezaaide borstkanker. Door het onderzoek met deze centra te doen, werden daarvoor bovendien alle protocollen van specifieke scans, biopten en andere procedures, gelijkgetrokken. Dit levert een schat aan informatie op, die uiteindelijk helpt om zo goed mogelijk te voorspellen welke persoon op welke therapie reageert. Hiermee kunnen in de toekomst hopelijk de vooruitzichten voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker verder worden verbeterd.’