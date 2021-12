Financiering onderzoek zorginnovaties in eigen leefomgeving

De toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg zal voor een belangrijk deel bepaald worden door het al dan niet slagen van het streven dat steeds meer mensen steeds langer thuis kunnen blijven wonen. Voor de zorg is het van groot belang dat deze mensen zorg in hun eigen leefomgeving kunnen ontvangen. Technologische zorginnovaties, denk aan e-health toepassingen zoals thuis monitoring en -behandeling, zullen daarbij een grote rol spelen.

De NWO sorteert met deze call for proposals voor op deze ontwikkelingen door (zorg)organisaties en consortia de mogelijkheid te geven hun onderzoeken en ontwikkelingen te financieren.

Procedure financiering zorginnovaties

De aanvragen, als ook de vooraanmeldingen, worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

NWO financiert maximaal 85 procent van de totale projectomvang; de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering. NWO financiert nooit minder dan 50 procent van de totale projectomvang. De aanvraag kan de volgende modules betreffen: Personele kosten; Materiële kosten; Investeringen; Kennisbenutting; Internationalisering; Money follows Cooperation; Projectmanagement. De maximale looptijd van een project is zes jaar.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 24 maart 2022, 14u00 CET

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 22 september 2022, 14u00 CET

Beoordeling aanvragen

De beoordelingscommissie zal, eind mei 2022, voor elke vooraanmelding via een beoordelingsvergadering tot een niet-bindend positief of negatief advies komen met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag. De beoordeling van volledige aanvragen vindt plaats door externe referenten.

Daarna kunnen de aanvragers een weerwoord schrijven. De leden van de beoordelingscommissie beoordelen vervolgens individueel de voorstellen. De hoogst geprioriteerde consortia ontvangen een uitnodiging voor het interview, dat in januari 2023 zal plaatsvinden. De beoordelingscommissie biedt haar advies ter besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO aan. In maart 2023 stelt de raad van bestuur de definitieve beoordeling van de aanvragen vast.